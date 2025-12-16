Obavijesti

KAZNA 1500 EURA

Pao 'diler' (22) u Dubrovniku: Policija ga zaustavila s većom količinom amfetamina i kokaina

Piše Marta Divjak,
Pao 'diler' (22) u Dubrovniku: Policija ga zaustavila s većom količinom amfetamina i kokaina
Svu pronađenu drogu, policija je uz potvrdu oduzela, a vozača su uhitili i doveli policiju na kriminalističko istraživanje kojim je utvrđeno da je drogu nabavljao radi dalje prodaje ljudima s područja Dubrovnika i okolice

Prilikom kontrole prometa, dubrovački su policajci u nedjelju kod 22-godišnjaka pronašli tri pvc vrećice u kojima se nalazilo 52 grama amfetamina i 7,30 grama kokaina. Osim toga, nije koristio sigurnosni pojas, a ponuđeno testiranje na prisutnost droga u organizmu je odbio.

Svu pronađenu drogu, policija je uz potvrdu oduzela, a vozača su uhitili i doveli policiju na kriminalističko istraživanje kojim je utvrđeno da je drogu nabavljao radi dalje prodaje ljudima s područja Dubrovnika i okolice.

- Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i promet drogama policija protiv osumnjičenog podnosi kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Dubrovniku, a zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama 22-godišnjak je prekršajno sankcioniran novčanom kaznom od 1.500 eura šestomjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije - priopćili su iz policije.
 

