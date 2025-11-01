Policija moli pomoć građana: Nestao je muškarac u Brestovcu. 'Šepa i ima ožiljak na nosu...'

Kako javlja policija, traga se za Zvonkom Radanovićem (69) iz Brestovca. On se 29. listopada 2025. udaljio s adrese prebivališta u nepoznatom smjeru i od tada mu se gubi svaki trag, priopćila je požeško-slavonska policija.

Radanović je rođen 1956. godine u Požegi, hrvatski je državljanin, visok je oko 175 centimetara, srednje građe, ima prosijedu kosu i zelene oči. Šepa na desnu nogu i ima ožiljak na nosu.

Foto: nestali.hr

Građani koji imaju bilo kakve informacije o nestalome mogu se javiti najbližoj policijskoj postaji ili nazvati broj 192.