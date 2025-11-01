Obavijesti

News

Komentari 0
JESTE GA VIDJELI?

Policija moli pomoć građana: Nestao je muškarac u Brestovcu. 'Šepa i ima ožiljak na nosu...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Policija moli pomoć građana: Nestao je muškarac u Brestovcu. 'Šepa i ima ožiljak na nosu...'
Foto: nestali.hr

Građani koji imaju bilo kakve informacije o nestalome mogu se javiti najbližoj policijskoj postaji ili nazvati broj 192...

Kako javlja policija, traga se za Zvonkom Radanovićem (69) iz Brestovca. On se 29. listopada 2025. udaljio s adrese prebivališta u nepoznatom smjeru i od tada mu se gubi svaki trag, priopćila je požeško-slavonska policija.

UHITILI KRITIČARA VIDEO Ovo je snimka uhićenja Vučićevog kritičara: Uperili su pištolj u njega i izvukli iz auta
VIDEO Ovo je snimka uhićenja Vučićevog kritičara: Uperili su pištolj u njega i izvukli iz auta

Radanović je rođen 1956. godine u Požegi, hrvatski je državljanin, visok je oko 175 centimetara, srednje građe, ima prosijedu kosu i zelene oči. Šepa na desnu nogu i ima ožiljak na nosu.

Foto: nestali.hr

Građani koji imaju bilo kakve informacije o nestalome mogu se javiti najbližoj policijskoj postaji ili nazvati broj 192.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Lista srama u Hrvatskoj: Evo tko sve duguje porez. Rekorderka je dužna čak 70,5 milijuna eura!
POGLEDAJTE POPIS

Lista srama u Hrvatskoj: Evo tko sve duguje porez. Rekorderka je dužna čak 70,5 milijuna eura!

Za iznose duga od milijun eura i više od tog iznosa država tereti ukupno 11 obrtnika i drugih pojedinaca s registriranim malim biznisom, za dug od 500 tisuća eura i iznad toga daljnjih 16 građana...
Uhitili muškarca iz vjerskog društva zbog silovanja! Oglasio se i Uzinić: Žrtva nam se javila
UŽAS NA PODRUČJU RIJEKE

Uhitili muškarca iz vjerskog društva zbog silovanja! Oglasio se i Uzinić: Žrtva nam se javila

Riječka nadbiskupija naglasila je da nema daljnju nadležnost nad Javnim vjerničkim društvom „Omnia Deo“ niti dodatna saznanja o tijeku kaznenih postupaka
Detonacija probudila zapad Zagreba: 'Čule su se sirene'
UŽAS

Detonacija probudila zapad Zagreba: 'Čule su se sirene'

Neslužbeno doznajemo da je riječ o pirotehničkom sredstvu koje je bačeno na livadu kod Zorkovačke ulice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025