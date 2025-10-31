Obavijesti

UHITILI KRITIČARA

VIDEO Ovo je snimka uhićenja Vučićevog kritičara: Uperili su pištolj u njega i izvukli iz auta

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: screenshot/X

Srpski režimski mediji navode da se sumnja da je Bačulov planirao lažirati vlastito trovanje i za pokušaj ubojstva optužiti srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i državni vrh

Uhićen je Miša Bačulov, zastupnik u gradskoj skupštini Novog Sada i predsjednik građanske grupe "Budi heroj".

POGLEDAJTE VIDEO:

Srpski režimski mediji navode da se sumnja da je Bačulov planirao lažirati vlastito trovanje i za pokušaj ubojstva optužiti srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i državni vrh. To bi, navode, izazvalo revolt građana tijekom sutrašnjih prosvjeda u Novom Sadu te potaknulo sukobe i nasilje na ulicama.

Specijalna policija u punoj spremi i s pištoljem uperenim u njim izvela je uhićenje. 

GODIŠNJICA TRAGEDIJE Deseci tisuća ljudi idu prema Novom Sadu: Uhitili Vučićevog kritičara, ukinuli sve vlakove
Bačulov, poznat po kritičkim istupima protiv vlasti, već je ranije sudjelovao u organizaciji prosvjeda i političkih akcija oporbe u Vojvodini. Ministarstvo unutarnjih poslova još se nije službeno oglasilo o detaljima uhićenja. 

Riječ je o čovjeku čiju je snimku prije nekoliko tjedana Vučić objavio na televiziji pokušavši sugerirati da je imao nekakve veze s padom nadstrešnice

