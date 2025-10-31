VIDEO Ovo je snimka uhićenja Vučićevog kritičara: Uperili su pištolj u njega i izvukli iz auta

Uhićen je Miša Bačulov, zastupnik u gradskoj skupštini Novog Sada i predsjednik građanske grupe "Budi heroj".

Srpski režimski mediji navode da se sumnja da je Bačulov planirao lažirati vlastito trovanje i za pokušaj ubojstva optužiti srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i državni vrh. To bi, navode, izazvalo revolt građana tijekom sutrašnjih prosvjeda u Novom Sadu te potaknulo sukobe i nasilje na ulicama.

Specijalna policija u punoj spremi i s pištoljem uperenim u njim izvela je uhićenje.

Bačulov, poznat po kritičkim istupima protiv vlasti, već je ranije sudjelovao u organizaciji prosvjeda i političkih akcija oporbe u Vojvodini. Ministarstvo unutarnjih poslova još se nije službeno oglasilo o detaljima uhićenja.

Riječ je o čovjeku čiju je snimku prije nekoliko tjedana Vučić objavio na televiziji pokušavši sugerirati da je imao nekakve veze s padom nadstrešnice