Zbog vožnje pod zabranom i posjedovanja marihuane, Općinski sud kaznio je 21-godišnjeg vozača s 2620 eura i novom dvomjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije
IMAO 4,72 GRAMA
Policija na A3 uhitila mladića: Vozio unatoč zabrani, a kod sebe imao i marihuanu
Kutjevačka policija zaustavila je pa uhitila 21-godišnjaka koji je na autocesti A3 vozio za vrijeme izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ Kategorije. Osim toga, tijekom postupanja policiji je predao 4,72 grama droge marihuane.
- Droga je oduzeta, a vozač je uhićen i doveden nadležnom Općinskom sudu zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o suzbijanu zlouporabe droga koji mu je izrekao novčanu kaznu od 2620 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od dva mjeseca - priopćili su iz policije.
