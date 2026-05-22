Policija na A3 uhitila mladića: Vozio unatoč zabrani, a kod sebe imao i marihuanu

Kutjevačka policija zaustavila je pa uhitila 21-godišnjaka koji je na autocesti A3 vozio za vrijeme izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ Kategorije. Osim toga, tijekom postupanja policiji je predao 4,72 grama droge marihuane.





- Droga je oduzeta, a vozač je uhićen i doveden nadležnom Općinskom sudu zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o suzbijanu zlouporabe droga koji mu je izrekao novčanu kaznu od 2620 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od dva mjeseca - priopćili su iz policije.