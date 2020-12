Policija na Trgu, kaos na Dolcu: 'Ovdje ko da je rat, nikad nisam vidio veći red za ribarnicu'

Ljudi su zbunjeni, rekao nam je u subotu prodavač na Dolcu. Inspektori civilne zaštite paze drže li se ljudi mjera, a na Trgu je interventna policija. Nekoliko ljudi izvijesilo je transparente protiv cijepljenja

<p>Od ponoći je na snagu<a href="https://www.24sata.hr/news/oprez-nosite-maske-od-danas-vam-mogu-naplatiti-i-kaznu-732234" target="_blank"><strong> stupio zakon prema kojemu vas mogu kazniti ako ne nosite masku</strong></a> na mjestima gdje je to predviđeno ili ako je nosite pogrešno. </p><p>Dobili smo fotografije čitatelja sa zagrebačkog Dolca. Tamo je, blago rečeno, kaos.</p><p>- Ovdje kao da je rat, ljudi su totalno zbunjeni, rekao nam je jedan od prodavača na Dolcu.</p><p>Dodao je kako je otvoren samo jedan ulaz na tržnicu.</p><h2>'Kažnjavaju i one koji nose masku ispod nosa'</h2><p>- Nikad prije nisam vidio toliki red za ribarnicu, a ljudi prije nego uđu na tržnicu moraju dezinficirati ruke prvo - kaže čitatelj koji nam je poslao fotografije. </p><p>Tvrdi kako redara civilne zaštite ima u velikom broju te da naplaćuju kazne onima koji ne nose masku.</p><p>Rekao je i kako kažnjavaju i one koji masku drže ispod nosa. </p><p>Drugi čitatelj poslao nam je fotografije interventne policije u punoj spremi na Trgu. </p><p>Derbija nema, to ne može biti razlog što je interventna na Trgu.</p><p>- Simpatična policajka kaže da se vjerojatno sprema prosvjed - kaže naš novinar s terena.</p><p>Iz zagrebačke policije kažu da interventna na Trgu bana Jelačića obavlja redovne zadaće.</p><p>Oko podneva je nekoliko ljudi izvijesilo transparente protiv cijepljenja.</p><p>- Cijepite si mamu - pisalo je na jednom.</p><p><strong>Pogledajte video: Prosvjed protivnika cijepljenja</strong></p>