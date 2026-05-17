Policija našla i uhitila vozača! Autom naletio na djevojku (22) u Zagrebu, preminula je
Zagrebačka policija jutros je identicifirala vozač koji je sinoć oko 23.20 sati na Pešćenici usmrtio pješakinju, prenosi Jutarnji list.
Vozač je nakon naleta na pješakinju pobjegao s mjesta nesreće, a potraga za njime trajala je cijelu noć. Kako kažu svjedoci, djevojka je bila na zebri.
Policija je na kraju uhitila vozača koji je trenutno pod nadzorom policije. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
