NAPETO U WASHINGTONU

'Policija neće surađivati s imigracijskom službom', Trump: Proglasit ću nacionalno stanje

Nekoliko tisuća prosvjednika ovog mjeseca izašlo je na ulice zbog raspoređivanja trupa Nacionalne garde u kolovozu kako bi "ponovno uspostavili zakon, red i javnu sigurnost" u Washingtonu

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da će proglasiti nacionalno izvanredno stanje i federalizirati Washington D. C. nakon što je gradonačelnica Muriel Bowser rekla da policija neće surađivati ​​s Imigracijskom i carinskom službom (ICE). Sporno je pružanje informacija o osobama koje ilegalno borave u Sjedinjenim Državama ili ulaze u njih. Trumpova najnovija prijetnja nadopunjuje potez koji kritičari smatraju prekoračenjem saveznih ovlasti. 

Nekoliko tisuća prosvjednika ovog mjeseca izašlo je na ulice zbog raspoređivanja trupa Nacionalne garde u kolovozu kako bi "ponovno uspostavili zakon, red i javnu sigurnost" u Washingtonu.

"Za samo nekoliko tjedana, grad je procvjetao... Prvi put u nekoliko desetljeća, praktički nema kriminala", napisao je Trump na platformi Truth Social.

Okrivio je "radikalne ljevičarske demokrate" za pritisak na gradonačelnicu Muriel Bowser da obavijesti vladu o nesuradnji s ICE-om.

Nacionalna garda odgovara guvernerima 50 država, osim kada je pozvana u saveznu službu. Nacionalna garda Washingtona izravno odgovara predsjedniku.

