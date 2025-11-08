VIDEO Splitska policija o urlanju 'za dom spremni' pred sudom: Sve je snimano i bit će obrađeno

Splitska policija je na kraju skupa Torcide dala izjavu.

Rekli su da nisu zabilježeni nikakvi negativni incidenti niti je bilo razloga za postupanje policije na terenu.

- Čim smo dobili informaciju da će se skup održati, mi smo donijeli sigurnosnu procjenu, planirali mjere i radnje koje smo danas provodili. Cilj nam je bio osigurati sigurnost za sve one građane koji su bili danas na području Splita. Bili smo danas u dovoljnom broju - rekla je voditeljica Službe odnosa s javnošću PU splitsko dalmatinsk Antonela Lolić.

Pokretanje videa... 04:57 Split: Prosvjed na Rivi | Video: 24sata

Na vrlo jasno pitanje je li policija znala da će Torcida doći pred sud i vikati "Za dom spremni" te zatvoriti Gundulićevu ulicu, Lolić je rekla:

- Imali smo informaciju za okupljanje danas na Rivi, ali smo sve što se događalo dalje prilagođavali dinamici i stanju na terenu.

Pokretanje videa... 00:07 Split: Prosvjed na Rivi | Video: 24sata

O broju prosvjednika na Rivi glasnogovornica nije željela špekulirati.

- Sve je snimano i svi događaji koji zahtijevaju daljnju obradu bit će obrađeni. Ovaj protokol policije je drugi put proveden u Hrvatskoj. Prvi put je bio u Zagrebu - rekla je Lolić.

Pokretanje videa... 00:12 Split: Prosvjed na Rivi | Video: 24sata