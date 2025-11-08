Obavijesti

News

SKUP U SPLITU

VIDEO Splitska policija o urlanju 'za dom spremni' pred sudom: Sve je snimano i bit će obrađeno

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 4 min
Foto: Luka Safundžić/24sata

Čim smo dobili informaciju da će se skup održati, mi smo donijeli sigurnosnu procjenu, planirali mjere i radnje koje smo danas provodili, kažu u policiji

Splitska policija je na kraju skupa Torcide dala izjavu.

Split: Torcida na Rivi održala prosvjed Split: Torcida na Rivi održala prosvjed
52
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Rekli su da nisu zabilježeni nikakvi negativni incidenti niti je bilo razloga za postupanje policije na terenu.

- Čim smo dobili informaciju da će se skup održati, mi smo donijeli sigurnosnu procjenu, planirali mjere i radnje koje smo danas provodili. Cilj nam je bio osigurati sigurnost za sve one građane koji su bili danas na području Splita. Bili smo danas u dovoljnom broju - rekla je voditeljica Službe odnosa s javnošću PU splitsko dalmatinsk Antonela Lolić.

Pokretanje videa...

Split: Prosvjed na Rivi 04:57
Split: Prosvjed na Rivi | Video: 24sata

Na vrlo jasno pitanje je li policija znala da će Torcida doći pred sud i vikati "Za dom spremni" te zatvoriti Gundulićevu ulicu, Lolić je rekla:

TORCIDA U SPLITU FOTO Prosvjed na Rivi. Stigao je i tip s 'Hitlerovim brčićima'
FOTO Prosvjed na Rivi. Stigao je i tip s 'Hitlerovim brčićima'

- Imali smo informaciju za okupljanje danas na Rivi, ali smo sve što se događalo dalje prilagođavali dinamici i stanju na terenu.

Pokretanje videa...

Split: Prosvjed na Rivi 00:07
Split: Prosvjed na Rivi | Video: 24sata

O broju prosvjednika na Rivi glasnogovornica nije željela špekulirati.

- Sve je snimano i svi događaji koji zahtijevaju daljnju obradu bit će obrađeni. Ovaj protokol policije je drugi put proveden u Hrvatskoj. Prvi put je bio u Zagrebu - rekla je Lolić. 

Pokretanje videa...

Split: Prosvjed na Rivi 00:12
Split: Prosvjed na Rivi | Video: 24sata

