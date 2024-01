Policija o deložaciji na Trnju: 'Nismo utvrdili da djelatnici Grada Zagreba krše zakon'

U petak, oko pet sati ujutro, djelatnici tvrtke Graditelj svratišta, dva zaštitara AKD - a i troje zaposlenika Gradskog ureda za imovinu došli su na adresu Kninski trg 1 u Zagrebu i krenuli s deložacijom tvrtke General Security i Boksačkog kluba Trnje iz prostorija Kulturnog doma Trnje.

Tvrtka je u vlasništvu Enimarka Ponjevića, bivšeg tjelohranitelja Franje Tuđmana i Bože Petrova, a on je i dopredsjednik Boksačkog kluba. Barem je bio, jer je udruga izbrisana u studenom 2023. godine.

- Tu trenira 200 ljudi s kvarta, treninzi su tu bili još do Božića i Nove godine. Gasimo klub i povlačimo se jer nam ne daju taj prostor. Struje nemamo, plina i vode nemamo, to su se iz mjesne zajednice spustili u šaht i to nam ugasili - govorio je Ponjević.

Ubrzo se pojavila i policija koju su pozvali djelatnici Gradskog ureda za upravljanje imovinom kako bi izbacila navodnog likvidatora Kluba, a pojavio se i Ponjevićev sin koji je zahtijevao da ga se pusti u ured njihove tvrtke.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Poslali smo upit danas policiji kako bi utvrdili je li postupanje Grada Zagreba bilo u skladu s pravilima, a odgovor prenosimo u cijelosti.

"Nastavno na dostavljeni upit izvješćujemo da su policijski službenici Policijske uprave zagrebačke danas, 12. siječnja 2023. godine u jutarnjim satima postupali temeljem zaprimljene dojave na adresi koju navodite.



Nadalje, utvrđeno je da službenici nadležnog tijela Grada Zagreba, provode postupak ulaska u posjed i omogućavanje korištenja zajedničkih prostorija drugim korisnicima objekta.



Sukladno navedenom nisu utvrđeni elementi kaznenog djela niti prekršaja."