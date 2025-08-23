Branitelji i huligani prekinuli su festival, napali novinarku: Sad u PU zadarsku stiže inspekcija!

Zadarska policija utvrđuje činjenice oko sinoćnjeg događaja u Benkovcu, kada je zbog prosvjeda skupine branitelja okazana predstava koja se trebala održati u sklopu Festivala Nosi se, čija je organizatorica pritom verbalno napadnuta.

- Ljudi su me okružili, vrijeđali i prijetili mi. Rekli su mi da sam kurva i da me treba baciti pod auto, a jedan me i udario htjevši mi srušiti mobitel, ispričala je Melita Vrsaljko, organizatorica Nosi se festivala u Benkovcu.

Incident je bio kada je snimala grupu koja se okupila zbog nezadovoljstva programom festivala, a koja se predstavila kao “branitelji Hrvatske”.

U Policijskoj upravi zadarskoj Hini su potvrdili da se još uvijek utvrđuju činjenice te da će javnost Po svemu biti obaviještena tijekom dana. Organizatorica festivala novinarka Melita Vrsaljko u subotu ujutro javila se u Policijsku postaju Benkovac.

Festival Nosi se bavi se temema dekonkstrukcije rata i nasilja te promicanjem nenasilja, solidarnosti i pluralizma, a sinoć je trebao biti otvoren satiričnom komedijom Trupe OvoOno s predstavom "Ubu ovo ono" i nastupom glazbenika Damira Avdića.

'Policija nije napravila ništa'

Organizatorica festivala Melita Vrsaljko objavila je sinoć na svom facebook profilu da je radi skupine branitelja koji prosvjeduju zbog Nosi se festivala otkazana predstava koja se trebala održati iza Gradske knjiznice u Benkovcu, a o tome je objavila i video.

"Kada sam ih pokušala snimiti s javne površine, njih 20 me okružilo i verbalno vrijeđalo. Policija nije napravila ništa, samo je to gledala u tišini, iako sam ih zvala da dođu. Nediljko Genda, jedan od 'vođa' benkovačkih branitelja, zvao je nekog na mobitel i tražio da neko dođe i da me se makne s javne površine (sve dokumentirano). Dolazi sve više i više muškaraca koje jedva i policija kontrolira", napisala je Vrsaljko na društvenim mrežama.

Festival Nosi se organizira umjetnička organizacija Teatro Verrdi iz Zadra u suradnji s Udrugom Vlajter ego iz Benkovca, a podržali su ga Ministarstvo kulture i medija, Grad Benkovac, Zadarska županija i Zaklada Kultura nova.

Šalju stručni tim u policiju

- U Benkovcu se od 22. do 29. kolovoza 2025. godine održava javno okupljanje - kulturni program, uredno prijavljen policiji. Navedeno događanje održava se uz podršku Ministarstva kulture i medija RH, Grada Benkovca, Zadarske županije i Zaklade Kultura nova. Povodom navedenog događanja, za 22. kolovoza bilo je prijavljeno i javno okupljanje - mirni prosvjed branitelja, koje se i održalo. Policija je provodila mjere osiguranja oba javna okupljanja sukladno planovima osiguranja koji su izrađeni temeljem sigurnosne prosudbe. Tijekom osiguranja policija je zaprimila prijave i pružila nekoliko intervencija temeljem zahtjeva sudionika oba javna okupljanja - novinarke koja je ujedno i predstavnica organizatora kulturnog događanja te poziv jednog od sudionika mirnog prosvjeda branitelja.



Zadarska policija raspolaže snimkama javnog okupljanja, kao i javno objavljenim snimkama, koje su obuhvaćene kriminalističkim istraživanjem radi utvrđivanja svih okolnosti javnih okupljanja te eventualnog protupravnog ponašanja sudionika. S ciljem utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja i postupanja policijskih službenika koji su provodili osiguranje, glavni ravnatelj policije uputio je stručni tim u Policijsku upravu zadarsku. Zadaća stručnog tima je utvrditi je li policijsko postupanje bilo sukladno pravilima struke - objavila je PU zadarska.