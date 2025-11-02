Obavijesti

NOŽEM OZLIJEDIO LJUDE

NOŽEM OZLIJEDIO LJUDE

Policija o napadu u vlaku u Engleskoj: Samo jedan čovjek smatra se osumnjičenim...

Piše Hina,
Policija o napadu u vlaku u Engleskoj: Samo jedan čovjek smatra se osumnjičenim...
d dvojice uhićenih, samo jedan osumnjičen za napad nožem. Jedna žrtva u kritičnom stanju. Policija i dalje istražuje pokušaj ubojstva...

Samo jedan od dvojice muškaraca uhićenih nakon napada nožem u kojem je ozlijeđeno najmanje deset osoba u vlaku u Engleskoj sada se smatra osumnjičenim, priopćila je policija u nedjelju. Istražitelji "mogu potvrditi da se 32-godišnji muškarac, koji je bio uhićen, sada smatra jedinim osumnjičenikom" za napad, dok je drugi uhićeni, 35-godišnji muškarac, pušten na slobodu, priopćila je britanska prometna policija.

Policija je također objavila da je pet žrtava od ukupno 10 žrtava napada nožem u Huntingdonu sada otpušteno iz bolnice, a jedna je žrtva i dalje u stanju opasnom po život. Riječ je o pripadniku osoblja željeznice koji je pokušao spriječiti napad.

Ranije tijekom dana britanska policija objavila je da su dvojica britanskih državljana osumnjičena za napad nožem koji se, prema prvim procjenama, ne smatra terorističkim činom, nego izoliranim incidentom. Napad se dogodio u subotu navečer na relaciji  Doncaster-londonski King's Cross, a vlak je zaustavljen u 18:25 sati po lokalnom vremenu na stanici Huntingdon.

Govoreći u nedjelju ujutro na Sky Newsu, britanski ministar obrane John Healey je poručio da "nema razloga da mi ostali ne nastavimo sa svojim životima", opisavši ovaj napad "izoliranim".

"Prema prvoj procjeni, ovo je bio izolirani incident, izolirani napad", rekao je Healey, objašnjavajući je li napad bio povezan s terorizmom. "Ali te vrste zaključaka, te daljnje procjene i te informacije dat ćemo javnosti čim ih prikupimo", rekao je. 

Kako prenosi BBC, policija je također priopćila da je na poprištu pronađen nož kojim je izvršen napad te da je u tijeku detaljnija istraga o okolnostima napada koji je okvalificiran kao pokušaj ubojstva.

