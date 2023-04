Policija o napadu na vojnika u Požegi: Krenuli su zajedno kući, a onda je došlo do prepirke...

M.K (20) koji je u subotu u Požegi nasmrt pretukao 21-godišnjeg pripadnika HV-a Jakova Bočkaja, osumnjičen je za nanošenje teških tjelesnih ozljeda sa smrtnim ishodom, a Županijsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu u nedjelju je zatražilo istražni zatvor.

Ognjen Ljubičić, zamjenik županijske državne odvjetnice u Slavonskom Brodu rekao je da je istražni zatvor zatražen za osumnjičenog 20-godišnjaka zbog mogućeg utjecaja na više svjedoka. Odmah nakon Državnog odvjetništva osumnjičenik je odveden sucu istrage Županijskog suda.

Osumnjičeni 20-godišnjak je u subotu oko 2,15 sati na parkiralištu na Trgu Svetog Trojstva u Požegi nakon kraće verbalne prepirke fizički napao 21-godišnjeg mladića, pripadnika Hrvatske vojske.

Prema rezultatima istrage Policijske uprave požeško-slavonske, osumnjičeni je žrtvi zadao više udaraca u glavu, nakon kojih je 21-godišnji Bočkaj pao na tlo.

Napadač je potom žrtvu udario još nekoliko puta, a potom napustio mjesto napada.

Bočkaj je prevezen u Opću županijsku bolnicu Požega gdje su se liječnici borili za njegov život. No, zbog teških ozljedama umro je u nedjelju ujutro.

O slučaju je za Dnevnik.hr govorio Dalibor Bauer, zamjenik načelnika Policijske uprave požeško-slavonske. O motivima, kaže, ne može govoriti...

'Tu je bio i počinitelj, ali...'

- Mi u ovom trenutku ne možemo ni govoriti o motivima. Činjenica je da su se i počinitelj i žrtva poznavali. Zajedno su bili u izlasku, krenuli su zajedno kući i dolaskom do vozila počinitelja došlo je do verbalne prepirke te tjelesnog napada na žrtvu - kazao je Bauer za Dnevnik.hr i nastavio:

- Naši policijski službenici su bili u redovitoj ophodnji i bez ikakvog poziva su nakon nekoliko minuta došli na mjesto događaja. Zatekli su žrtvu i nekoliko građana. Tu je bio i počinitelj, ali u tom trenutku nismo znali da je to on.

Što se tiče utjecaja alkohola i droga, precizne informacije znat će se nakon analize krvi i urina...

- Mi smo napravili preliminarno testiranje iz kojeg smo vidjeli da je jedan od sudionika bio pod utjecajem alkohola - rekao je Bauer za Dnevnik i dodao:

- Ne vidimo nekakav velik razlog zbog kojeg je trebalo doći do ovakvog sukoba, osobito do ovako teških posljedica. Prema onome što smo do sada utvrdili, to ne upućuje da se moglo raditi o nekakvom ozbiljnom verbalno-fizičkom sukobu, ali su posljedice najteže koje su mogle biti.

