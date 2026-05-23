Policija o norijadi u Zagrebu: Tučnjava na Bundeku, učenik pao sa skele, teže se ozlijedio...

Zagrebačka policija objavila je detalje "Dana zagrebačkih maturanata". Kako su priopćili, u petak, 23. svibnja, od 10.50 do 20.10 sati na prostoru Trga bana Josipa Jelačića i Bundeka održana je tradicionalna proslava. Tijekom proslave jedna osoba je teško, a jedna lakše ozlijeđena. No, u sklopu cijele proslave Dana maturanata, nisu zabilježena oštećenja imovine građana.

Kod raskrižja Trga bana Josipa Jelačića i Praške ulice oko 12 sati, maturant se počeo se penjati na skelu visine oko 3 metra da bi u jednom trenutku izgubio ravnotežu i pao na tlo. Liječnička pomoć pružena mu je u Klinici za traumatologiju, gdje je utvrđeno da je teško ozlijedio ruku.

Oko podne u Mihanovićevoj ulici, maturant je, dok se kretao u koloni s 0,93 promila alkohola u organizmu vrijeđao i omalovažavao policijske službenike. Priveden je u službene prostorije te je protiv njega podnesen optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Na prostoru jezera Bundek:

- oko 15.20 sati izbio je sukob više ljudi, pri čemu su u službene prostorije privedeno troje od kojih je jedan maloljetan; utvrđeno je da su fizički napale trojicu maturanata, od kojih su dvojica maloljetna. U sukobu je maloljetnik lakše ozlijeđen. Nakon kriminalističkog istraživanja, troje ljudi je smješteno u Jedinicu za zadržavanje i prepratu do uredovnog radnog vremena suca za prekršaje.

- nešto kasnije oko 16.20 sati, 19-godišnji maturant je vrijeđao i omalovažavao policijske službenike, uručen mu je prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

- oko 19 sati 20-godišnjak je počinio prekršaj iz Zakona o suzbijanju diskriminacije prema ženskoj osobi, doveden je u službene prostorije na kriminalističko istraživanje, nakon čega je smješten u Jedinicu za zadržavanje i prepratu do uredovnog radnog vremena suca za prekršaje.

Policija je navedeno javno okupljanje snimala sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima. Snimke će se analizirati kako bi se utvrdilo eventualno postojanje protupravnih ponašanja te, sukladno utvrđenom, poduzele daljnje mjere i radnje.