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TRAGEDIJA NA MORU

Policija o tragediji kod Pule: Utvrđuju se okolnosti potapanja brodice, jedan čovjek mrtav

Piše HINA,
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Policija o tragediji kod Pule: Utvrđuju se okolnosti potapanja brodice, jedan čovjek mrtav
Foto: PU osječko-baranjska

Policija je jutros oko 7.20 sati zaprimila dojavu da je u Puli, u moru kod lukobrana, uočena potopljena brodica, dok je uz brodicu plutalo tijelo nepoznate osobe

Još uvijek se utvrđuju okolnosti koje su u četvrtak ujutro kod pulskog lukobrana dovele do potapanja brodice, gdje je pronađeno tijelo nepoznate osobe koje pluta u moru te teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku Opću bolnicu u kojoj su utvrdili da se nalazi u životnoj opasnosti. 

Riječ je o austrijskim državljanima, a po riječima ravnatelja pulske Opće bolnice dr. Andreja Angelinija osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu je u životnoj opasnosti, na anesteziji je i ima teške ozljede glave, prsa i trbuha.

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STRAVA U PULI Uz potopljeni gliser u moru pronašli mrtvog čovjeka. Drugi teško ozlijeđen

Policija je jutros oko 7.20 sati zaprimila dojavu da je u Puli, u moru kod lukobrana, uočena potopljena brodica, dok je uz brodicu plutalo tijelo nepoznate osobe. Na lukobranu se nalazila i teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu.

Policija u suradnji s nadležnim službama i u koordinaciji sa zamjenicom županijskog državnog odvjetnika utvrđuje okolnosti događaja. 

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