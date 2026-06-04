Na lukobranu se nalazio teško ozlijeđeni čovjek. Prevezli su ga u bolnicu
PREVEZLI GA U BOLNICU
STRAVA U PULI Uz potopljeni gliser u moru pronašli mrtvog čovjeka. Drugi teško ozlijeđen
Čitanje članka: < 1 min
Istarska policija je jutros oko 7.20 sati zaprimila dojavu da je u Puli, U moru kod lukobrana, uočen potopljen gliser, a uz gliser je plutalo mrtvo tijelo nepoznate osobe.
Na lukobranu se nalazila teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu.
Policijski službenici u suradnji sa nadležnim službama i u koordinaciji sa zamjenicom županijskog državnog odvjetnika utvrđuju okolnosti događaja.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku