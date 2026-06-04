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PREVEZLI GA U BOLNICU

STRAVA U PULI Uz potopljeni gliser u moru pronašli mrtvog čovjeka. Drugi teško ozlijeđen

Piše Antonela Šaponja,
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STRAVA U PULI Uz potopljeni gliser u moru pronašli mrtvog čovjeka. Drugi teško ozlijeđen
ILUSTRACIJA | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL (ilustracija)

Na lukobranu se nalazio teško ozlijeđeni čovjek. Prevezli su ga u bolnicu

Istarska policija je jutros oko 7.20 sati zaprimila dojavu da je u Puli, U moru kod lukobrana, uočen potopljen gliser, a uz gliser je plutalo mrtvo tijelo nepoznate osobe.

Na lukobranu se nalazila teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu.

Policijski službenici u suradnji sa nadležnim službama i u koordinaciji sa zamjenicom županijskog državnog odvjetnika utvrđuju okolnosti događaja.

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