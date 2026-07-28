Policija o tragičnoj nesreći: 'Mladić (20) je izletio u more, nismo bili u mjerama progona'

U ponedjeljak oko 17,50 sati na području Mokošice došlo je do prometne nesreće nakon koje je preminuo 20-godišnjak.

- Do prometne nesreće je došlo kada je motociklist, krećući se kolnikom ulice Gorava u mjestu Donje Obuljeno, ulaskom u desni nepregledni zavoj, zbog neprilagođene brzine, izgubio kontrolu nad upravljačem motocikla i s istim pao na kolnik nakon čega je u nekontroliranom klizanju udario u betonski stup, a potom i u kameni zid nakon čega je s motociklom pao u more na dubinu od oko pola metra - navodi dubrovačka policija.

U prometnoj nesreći 20-godišnjak je zadobio teške tjelesne ozljede te je zbrinut u dubrovačkoj bolnici gdje je od posljedica stradavanja naknadno preminuo.

Nešto ranije, policijski službenici Mobilne jedinice prometne policije „Kobre“ pokušali su zaustaviti spomenuti motocikl bez registarskih oznaka te ga u jednom trenutku zaobišli u namjeri zaustavljanja, ali se motociklist nije zaustavio već je velikom brzinom nastavio kretanje.

- Dužni smo istaknuti kako policijski službenici u niti jednom trenutku nisu poduzeli mjere progona za motociklom, niti su u ijednom trenutku koristili zvučne ili svjetlosne signale - ističu iz policije.

Nastradali mladić je motociklom upravljao prije stjecanja prava na upravljanje, a motocikl kojim je upravljao je bio neregistriran. Prethodno je više puta sankcioniran zbog najtežih prometnih prekršaja.

