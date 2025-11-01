Policija objavila detalje: Potukli se u kafiću kod Bjelovara...

Bjelovarsko-bilogorska policija objavila je kako je danas u noćnim satima oko 2.45 sati, u jednom ugostiteljskom objektu u Međurači, došlo je do narušavanja javnog reda i mira.

- 41-godišnji i 28-godišnji muškarac međusobno su se fizički sukobili te se udarali rukama. Do dolaska policijskih službenika na mjesto događaja jedan od muškaraca napustio je objekt u nepoznatom smjeru - rekli su iz policije.

Dodaju kako nastavljaju s kriminalističkim istraživanjem radi utvrđivanja svih okolnosti događaja, nakon čega će protiv počinitelja biti podnesen optužni prijedlog zbog narušavanja javnog reda i mira.

- Za počinjeni prekršaja opisanog u članku 13 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira navedeno je da će se novčanom kaznom od 300 do dvije tisuće eura ili kaznom zatvora do 30 dana kazniti osoba koja se na javnom mjestu tuče, svađa ili viče - zaključili su iz policije.