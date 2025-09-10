Obavijesti

POGINULA NA MJESTU

Policija objavila detalje strave u Zagrebu: Žena (83) prelazila je Slavonsku. Naletio je kamion...

Policija objavila detalje strave u Zagrebu: Žena (83) prelazila je Slavonsku. Naletio je kamion...
Zagreb: U prometnoj nesreći poginula je pješakinja | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Preminula je na mjestu događaja, a tijelo su prevezli u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu

Žena (83) preminula je u utorak ujutro u prometnoj nesreći u Zagrebu. Na nju je oko 8.30 sati naletio vozač teretnjaka kada je prelazila cestu van pješačkog prijelaza, piše zagrebačka policija.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Vozač (40) teretnjaka riječkih registracija s priključnim vozilom slovenskih registracija vozio je Slavonskom avenijom u smjeru zapada. Kada je došao do raskrižja s Ulicom III. Resnik, zbog kolone ispred sebe zaustavio se nasred križanja.

Krenuo je unaprijed, a tada je naletio na ženu ispred sebe koja se kretala uz kolnik Slavonske avenije. U trenutku nesreće, prelazila je Slavonsku na mjestu gdje pješački prijelaz nije obilježen. Preminula je na mjestu događaja, a tijelo su prevezli u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.

Zagreb: U prometnoj nesreći poginula je pješakinja | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Zagreb: U prometnoj nesreći poginula je pješakinja | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Zagreb: U prometnoj nesreći poginula je pješakinja | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Promet Slavonskom avenijom u smjeru zapada bio je usporen od 8:30 do 12 sati.

