Policija objavila uznemirujuće fotografije: Mole građane za pomoć u identifikaciji tijela

Zagrebačka policija objavila je podatke o četiri slučaja pronalaska tijela čiji identitet još uvijek nije utvrđen te je apelirala na građane da pomognu u njihovoj identifikaciji. Upozoravaju također da su fotografije koje prate ove slučajeve uznemirujućeg sadržaja, a sve građane koji imaju neka saznanja o identitetu nepoznatih osoba mole da se jave na 192, u najbližu policijsku postaju ili na zagrebacka@policija.hr.

Najnoviji slučaj datira iz studenog 2025. godine, kada je u napuštenom objektu u Rapskoj ulici pronađen muškarac u lošem zdravstvenom stanju. Muškarac je prevezen u KBC Zagreb, gdje je istoga dana preminuo.

Opis tijela: muškarac, starosti vjerojatno iznad 50 godina, dužine tijela oko 182 cm, srednje tjelesne građe, smeđe i prosjede, kratko ošišane kose, smeđe i prosjede brade, zapuštenog izgleda, bez tetovaža, bez zuba.

U siječnju 2025. godine također je zabilježen jedan slučaj, kada je neposredno prije skretanja prema spremištu Dubrava u tramvaju broj 7 pronađeno tijelo nepoznatog muškarca koji je preminuo u večernjim satima. Riječ je o muškarcu starijem od 50 godina, dužine tijela oko 180 cm, srednje tjelesne građe, prosijede kose, sijede brade. Bio je odjeven u crni kaput i plave traperice, a na tijelu ima i prepoznatljive tetovaže: na prsima u obliku tenka, na lijevoj nadlaktici u obliku ptice, a na desnoj podlaktici u obliku krune.

Jedan slučaj datira iz studenog 2023. godine, kada je kod restorana na Samoborskoj cesti zatečen stariji muškarac u lošem zdravstvenom stanju koji prilikom postupanja nije rekao svoje ime, a kod njega nisu pronađeni nikakvi dokumenti. Muškarac je prevezen u KB Sveti duh, gdje je nekoliko dana kasnije preminuo.

Obavljenim očevidom utvrđeno je da se radi o muškarcu izrazito mršave tjelesne građe, dužine tijela oko 171 cm i neutvrđene starije dobi. Po tijelu ima veći broj različitih tetovaža lošije kvalitete, koje uključuju lava ili hijenu na desnoj strani prsa, pticu na lijevoj strani prsa, tetovažu "Đurđa", srce i natpis "JNA" te niz nečitkih imena na lijevoj podlaktici, zmiju omotanu oko mača na desnoj podlaktici te tetovaže golih žena na obje natkoljenice.

Najstariji slučaj je od travnja 2020. godine, kada je u derutnoj baraci u Sesvetama pronađeno tijelo nepoznatog muškarca. Očevidom je utvrđeno kako je riječ o muškarcu iznad 50 godina starosti, dužine tijela oko 176 cm, izrazito mršave tjelesne građe, sijede, djelomično kovrčave kose, sijede brade te izrazito lošeg stanja zubala. Na tijelu su nastupile promijene u vidu nedostatka tkiva cijelog lica i dijela tijela, posljedica djelovanja životinja, pregledom odjeće nisu pronađeni nikakvi dokumenti, a tijekom obdukcije utvrđeno je da nema ozljeda koje bi upućivale da je osoba žrtva kaznenog djela te kako je datum smrti početak mjeseca travnja 2020. godine.

Pretpostavlja se da je riječ o beskućniku i osobi koja duže vrijeme nije regulirala osobne dokumente i statuse.

