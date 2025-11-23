Obavijesti

Policija objavila uzrok požara na hotelu u Istri: Za sve je kriv golf, nitko nije ozlijeđen...

Ilustracija | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

U požaru je pravnoj osobi iz Buja nastala zasad neutvrđena materijalna šteta, rekla je policija...

Istarska policija objavila je detalje požara na hotelu u Bujama. Kako su ranije rekli u požaru nitko nije stradao. 

- Nakon što su vatrogasci u potpunosti ugasili požar 22. studenoga u jutarnjim satima, policijski službenici su zajedno s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja obavili očevid - objavila je policija.

BUKTINJA UZ GRANICU FOTO Više od 50 vatrogasaca se bori s požarom hotela u Istri
FOTO Više od 50 vatrogasaca se bori s požarom hotela u Istri

Dodaju kako je utvrđeno da je uzrok požara kvar na električnim instalacijama vozila za golf, koje je bilo parkirano uz objekt te se vatra proširila na kuhinju, restoran, casino, spremište i strojarnicu. 

- U požaru je pravnoj osobi iz Buja nastala zasad neutvrđena materijalna šteta - zaključila je policija. 

