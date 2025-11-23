Policija objavila uzrok požara na hotelu u Istri: Za sve je kriv golf, nitko nije ozlijeđen...

Istarska policija objavila je detalje požara na hotelu u Bujama. Kako su ranije rekli u požaru nitko nije stradao.

- Nakon što su vatrogasci u potpunosti ugasili požar 22. studenoga u jutarnjim satima, policijski službenici su zajedno s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja obavili očevid - objavila je policija.

Dodaju kako je utvrđeno da je uzrok požara kvar na električnim instalacijama vozila za golf, koje je bilo parkirano uz objekt te se vatra proširila na kuhinju, restoran, casino, spremište i strojarnicu.

- U požaru je pravnoj osobi iz Buja nastala zasad neutvrđena materijalna šteta - zaključila je policija.