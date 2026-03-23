Policija oduzela drogu u obliku bombona! Nazvali smo dućan koji ih prodaje, evo što su rekli

Gumeni bomboni različitih okusa u atraktivnim, šarenim pakiranjima koji mogu pobuditi zanimanje djece, a sadrže drogu?! Upravo je na ovo upozorila varaždinska policija nakon što su proveli kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjakom. Prije pretrage poslovnog prostora, doma i drugih prostorija te vozila koje 35-godišnjak koristi, dragovoljno im je predao više stotina artikala za koje sumnjaju da sadrže nedozvoljenu količinu THC-a, kao i oko 37 kilograma sasušenih cvjetova konoplje nalik na marihuanu. Inače, u Hrvatskoj je dozvoljen uzgoj i prodaja industrijske konoplje koja sadrži jednako ili manje od 0,2 posto psihoaktivnog sastojka THC-a. Ako sadrži više THC-a od navedenoga smatra se drogom.

Kako bi se utvrdilo je li riječ o drogi koja ima nedozvoljenu količinu THC-a ili neki drugi psihoaktivni sastojak, dio pronađene konoplje proslijedit će na toksikološko vještačenje. Varaždinska policija tom je prilikom skrenula pažnju građanima, a posebno roditeljima, da je dostupna "novija vrsta droge, koja uglavnom izgleda bezazleno, poput gumenih bombona ili napitaka".

- Takvi se proizvodi prodaju u šarenim pakiranjima privlačnima djeci, bez jasnih deklaracija i s nepoznatom količinom aktivne tvari. U nekim slučajevima se navodi i da proizvod nije za konzumaciju već da je riječ o suveniru. Psihoaktivne komponente u ovim proizvodima sporije se apsorbiraju nego kod pušenja, ali je njihov učinak dugotrajniji. Zbog izostanka brzog djelovanja, postoji tendencija uzimanja većih količina, a to može dovesti do predoziranja te ozbiljnog pogoršanja zdravstvenog stanja i hitne hospitalizacije - upozorila je policija.

Nakon što je industrijska konoplja s niskim udjelom THC-a (manje od 0,2), a bogata CBD-om, koji nije psihoaktivan, maknuta s popisa droga, na tržištu se pojavio niz novih proizvoda. Problem je što se istovremeno pojavljuju i novi polusintetski kanabinoidi koji se, sumnja se, dodaju proizvodima od industrijske konoplje kako bi im "pojačali" djelovanje. Ti novi polusintetski kanabinoidi još nisu zakonski regulirani prema Zakonu o drogama.

Kontaktirali smo trgovinu u Varaždinu u kojoj su se neki od zaplijenjenih proizvoda (bombona) nudili na prodaju i zamolili za pojašnjenje što su to i kome prodavali.

- Nije riječ ni o kakvoj drogi, činjenica je da se sporije apsorbiraju, ali nikad se nitko nije požalio da mu je loše, tvrdnje da je moguće predoziranje su smiješne. Da je tako, već bih bio mrtav jer ih stalno žvačem - tvrdi zaposlenik.

Na pitanje što bomboni sadrže i je li riječ o polusintetskom kanabinoidu HHC-u (heksahidrokanabinol), novoj psihoaktivnoj tvari s kojom se lani susrela i zagrebačka policija, odgovara da nije i da je riječ o drugom kanabinoidu koji je legalan (H3). Tvrde i da nijedan od svojih proizvoda nisu prodavali maloljetnicima te da ih u ponudi imaju godinu dana.