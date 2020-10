Nova pravila za Markov trg: Bez kontrole ni na vjerske obrede

Ograničenje će trajati do implementacije odgovarajućih sustava tehničke zaštite, a u štićenu zonu mogu ući zaposlenici Hrvatskog Sabora i Vlade RH te osobe koje dokažu opravdan interes

<p>Nakon napada ispred zgrade Vlade u kojemu je u ponedjeljak ranjen policajac, zagrebačka policija ograničila je pristup i kretanje u okolici zgrade Vlade.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>To ograničenje odnosi se na prostor Trga svetog Marka između objekata Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske koji je ograđen fizičkim preprekama, dok će na pristupnim pravcima policijski službenici obavljati kontrolu osoba te provjeravati opravdanost razloga njihovog ulaska u štićenu zonu.</p><p>To će trajati do implementacije odgovarajućih sustava tehničke zaštite za zaprječivanje kretanje osoba i vozila, a u štićenu zonu mogu ući zaposlenici Hrvatskog Sabora i Vlade RH te osobe koje dokažu opravdan interes (npr. dostava, osobe s poslovnim obvezama).</p><p>Policija je <a href="https://zagrebacka-policija.gov.hr/vijesti/privremena-ogranicenja-kretanja-i-prometovanja-trgom-svetog-marka/84719" target="_blank">objavila</a> kako će izgledati kretanje u narednom periodu, a njihove upute prenosimo u cijelosti.</p><p><strong>Stanari</strong><br/> Vezano uz kretanje sugrađana – stanara navedenog područja, izvješćujemo kako im je omogućen pristup stambenim prostorima i kretanje u zoni uz provođenje kontrole na pristupnim pravcima.<br/> <br/> <strong>Turistička razgledavanja i vjerska okupljanja</strong><br/> Za turističke posjete, bez ikakvih ograničenja dostupan je dio prostora Trga svetog Marka koji je izvan prostora na kojemu je privremeno ograničen pristup ili kretanje, dok će sudjelovanje u vjerskim obredima biti omogućeno vjernicima nakon provedene kontrole osoba.</p><p><br/> <br/> <strong>Javna okupljanja temeljem Zakona o javnim okupljanjima</strong><br/> Javna okupljanja i dalje će biti omogućena, sukladno odredbama Zakona o javnom okupljanju, ali uz prethodnu najavu, dok će policijski službenici obavljati kontrolu i pregled sudionika na kontrolnim punktovima prilaznih pravaca.</p><p><strong>Promet motornih vozila </strong><br/> Regulacija prometa motornih vozila na Trgu Svetog Marka se nije mijenjala.<br/> Prema sadašnjoj regulaciji promet se u užoj zoni Trga Svetog Marka odvija kao i do sada na sljedeći način:</p><p>Prilaz iz Ćirilometodske dozvoljen je prometnim znakom na južni kolnik Trga Svetog Marka, potom u Kamenitu ulicu i dalje u Opatičku ulicu. Prilaz iz Basaričekove i Ulice 29.X.1918. dozvoljen je prometnim znakovima na sjeverni kolnik Trga Svetog Marka, a potom u Ulicu Brezovačkog te u Mesničku ulicu. Na istočnom i zapadnom kolniku Trga Svetog Marka, kao i do sada, prometuju službena vozila s posebnom dozvolom.</p>