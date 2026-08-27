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Policija otkrila detalje o misterioznom slovenskom 'vojnom' brodu na Brijunima

Piše HINA,
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Policija otkrila detalje o misterioznom slovenskom 'vojnom' brodu na Brijunima
Foto: PU splitsko-dalmatinska
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Iz policije navode kako će kriminalističkim istraživanjem provjeriti navode o mogućem lažnom predstavljanju radi besplatnog korištenja veza te druge moguće protupravnosti

Pulska pomorska policija utvrdila je da se 57-godišnji slovenski državljanin, koji je na Brijunima upravljao plovilom nalik vojnom, nije lažno predstavio policajcima, no zbog navoda o mogućim protupravnostima provest će kriminalističko istraživanje, izvijestila je u četvrtak istarska policija.

Policija je plovilo uočila u srijedu oko 14,15 sati u luci na Velom Brijunu, tijekom zajedničke službe s djelatnicima Obalne straže. Utvrđeno je da je u vlasništvu pravne osobe, registrirano u Hrvatskoj, ali bez istaknute registracijske oznake.

Zbog toga će policija Lučkoj kapetaniji dostaviti obavijest o mogućem prekršaju iz Pomorskog zakonika. Voditelj brodice, 57-godišnji slovenski državljanin, u trenutku policijskog postupanja bio je u civilnoj odjeći.

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Iz policije navode kako će kriminalističkim istraživanjem provjeriti navode o mogućem lažnom predstavljanju radi besplatnog korištenja veza te druge moguće protupravnosti. Pritom ističu da se voditelj brodice policajcima nije lažno predstavio niti im je iznosio neistinite podatke vezane uz korištenje veza.

"Naglašavamo kako se jučer, u vrijeme zaticanja plovila u luci, na Brijunima nije nalazila štićena osoba tako da odbacujemo medijske napise o uplovljavanju plovila među štićene osobe te ozbiljnom sigurnosnom incidentu", izvijestila je Policijska uprava istarska.

Ranije su se pojavile informacije o plovilu koje se navodno lažno predstavljalo kao brod Hrvatske ratne mornarice i čija je posada, prema tim navodima, pokušala izbjeći sigurnosne provjere i lučke pristojbe. Plovilo je potom zaustavljeno na Brijunima, gdje je obavljen policijski nadzor.

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