Policija otkrila detalje ubojstva u Zagrebu: Ugušio je suprugu

Policija je potvrdila da je u šumskom predjelu Odranskog Strmca pronađeno tijelo 42-godišnje žene čiji je nestanak prijavljen 21. listopada. Obdukcijom je utvrđeno da je smrt nastupila gušenjem, a policija je događaj okvalificirala kao kazneno djelo teškog ubojstva.

Podsjetimo, dan ranije u stanu u zagrebačkom Gornjem Vrapču 41-godišnji muškarac, suprug preminule žene, počinio je samoubojstvo. Tijekom kriminalističkog istraživanja okolnosti njegova čina policiju su usmjerile prema mogućoj povezanosti s nestankom supruge.

Prema neslužbenim informacijama, žena je ubijena u svom stanu, a potom prevezena i odbačena u šumskom predjelu, piše Jutarnji list.Tijelo je pronađeno pokriveno lišćem uz puteljak, a očevid je obavljen i u vozilu parkiranom ispred njihove zgrade, u kojem se u prtljažniku nalazio veliki najlon.