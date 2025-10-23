Obavijesti

News

TIJELO POKRIO LIŠĆEM

Policija otkrila detalje ubojstva u Zagrebu: Ugušio je suprugu

Zagreb: Stambena zgrada u kojoj je muškarac ubio suprugu | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Tijelo je pronađeno pokriveno lišćem uz puteljak, a očevid je obavljen i u vozilu parkiranom ispred njihove zgrade, u kojem se u prtljažniku nalazio veliki najlon

Policija je potvrdila da je u šumskom predjelu Odranskog Strmca pronađeno tijelo 42-godišnje žene čiji je nestanak prijavljen 21. listopada. Obdukcijom je utvrđeno da je smrt nastupila gušenjem, a policija je događaj okvalificirala kao kazneno djelo teškog ubojstva. 

Podsjetimo, dan ranije u stanu u zagrebačkom Gornjem Vrapču 41-godišnji muškarac, suprug preminule žene, počinio je samoubojstvo. Tijekom kriminalističkog istraživanja okolnosti njegova čina policiju su usmjerile prema mogućoj povezanosti s nestankom supruge.

Prema neslužbenim informacijama, žena je ubijena u svom stanu, a potom prevezena i odbačena u šumskom predjelu, piše Jutarnji list.Tijelo je pronađeno pokriveno lišćem uz puteljak, a očevid je obavljen i u vozilu parkiranom ispred njihove zgrade, u kojem se u prtljažniku nalazio veliki najlon.

