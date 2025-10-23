Detalji brutalnog ubojstva u Zagrebu: Ubio suprugu, tijelo odvezao u šumu i prekrio lišćem

Strašan zločin potresao je stanare inače mirne ulice u zagrebačkom naselju Vrapče. Nažalost, potraga za nestalom Đurđicom A. (42) završila je na najgori mogući način. Pronalaskom njezina tijela, i to nakon što je policija pronašla njezina supruga Senada A. (41) mrtvog u njihovu stanu s ozljedama od noža koje su upućivale na samoubojstvo.

- Poznavala sam ih samo iz viđenja, i to više njega nego nju. Koliko sam razgovarala s njima, činili su mi se dobri, on mi nije izgledao kao neki nasilan tip. Poznajem i njezinu majku, ali rijetko je viđam. Doselili su se prije nekih deset, 15 godina, nakon što je ta zgrada izgrađena. Žalosno, što da vam kažem, kuda to vodi, svako malo bude nešto - još pod dojmom događaja rekla nam je susjeda.

I drugi susjedi ispričali su nam da su znali viđati muškarca i popričati s njim kad bi išao autobusom na posao.

Foto: Privatni album/

- Jednom, prije više godina, pitala sam ga jesu li još podstanari u tom stanu, a on je rekao da nisu, da su ga kupili. Rekao je i da je zbog toga morao promijeniti posao kako bi mogao podići kredit i da sad radi u pekarnici na Žitnjaku. U posljednje vrijeme sam ga rjeđe viđala jer više nije odlazio autobusom na posao, već valjda autom - kaže nam druga susjeda.

Kako je pisao Jutarnji list, Đurđica je u utorak popila kavu s majkom koja živi u susjednoj zgradi pa oko 17.30 sati krenula kući. Majci je rekla da ide kući nešto skuhati i po sina u školu. Poslije toga izgubio joj se svaki trag, a nije ponijela ni dokumente, ključeve od auta niti bilo što od svojih stvari, zbog čega je obitelj odmah posumnjala da joj se nešto možda dogodilo.

Policiji su prijavili nestanak, a u objavi na stranici Nestali.hr bilo je navedeno da je visoka 1,50 metara, da ima plavu kosu i zelene oči. Izrazito je sitne građe te je bila odjevena u trenirku u trenutku nestanka. Što joj se dogodilo policija je otkrila u srijedu navečer, nakon što su provalili u njihov stan i tamo našli trag koji ih je odveo u Strmec Odranski. Kako doznajemo, policija je imala saznanja o mogućoj lokaciji na kojoj bi se Đurđica mogla nalaziti te su krenuli u pretragu područja uz pomoć potražnih pasa.

U šumarku prekriveno lišćem i granjem pronašli su njezino tijelo. Neslužbeno doznajemo da policija sumnja kako je suprugu zadavio u njihovu stanu, a potom tijelo odvezao na skrovitu lokaciju. Zbog toga je plavi Peugeot koji su supružnici koristili jučer još bio zapečaćen, a policajci su čuvali kako automobil, tako i zgradu u kojoj se dogodio strašan zločin.

Zagrebačka policija objavila je da je 22. listopada oko 14.40 sati 41-godišnji muškarac počinio samoubojstvo na području Susedgrada.

- Policija je istodobno provodila intenzivno traganje za nestalom osobom, prijavljenom dan ranije. Tijekom kriminalističkog istraživanja okolnosti vezane uz samoubojstvo muškarca usmjerile su policijske aktivnosti u novom smjeru. U skladu s prikupljenim saznanjima, u večernjim satima u mjestu Odranski Strmec, u šumskom predjelu, pronađeno je tijelo žene za koju se sumnja da je riječ o nestaloj članici obitelji muškarca koji je počinio samoubojstvo - priopćila je policija te dodala da je tijelo prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i identiteta.

Deseto ubojstvo žene u ovoj godini komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

- Policija je dobila informaciju od sestre ubijene žene koja je prijavila nestanak. Nakon toga su policajci otišli na njezinu adresu, provalili u stan i naišli na tijelo njezina supruga koji je izvršio samoubojstvo. Temeljem istraživanja na licu mjesta i nekih indicija do kojih su došli policijski službenici, krenuli su u potragu i kasno u noći našli tijelo gospođe koja je bila ubijena - rekao je ministar te dodao kako je i “jedno ubojstvo žene partnera, samo zbog toga što je žena, previše”. 