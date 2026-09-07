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U SUBOTU U ZAGREBU

Policija pokrenula istragu zbog zadarskog vijećnika koji je prosvjednike zvao komunistima

Piše 24sata,
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Policija pokrenula istragu zbog zadarskog vijećnika koji je prosvjednike zvao komunistima
Zadar: Održana je 3. sjednica Županijske skupštine Zadarske županije | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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Mate Lukić je izazvao incident tijekom prosvjeda za Liku u Zagrebu gdje je tjerao ljude i psovao ih da su komunisti

Zagrebačka policija pokrenula je kriminalističko istraživanje nakon snimke incidenta sa zadarskim županijskim vijećnikom Matom Lukićem, nastale tijekom subotnjeg prosvjeda u Zagrebu piše Morski.hr. Policija će utvrđivati sve okolnosti događaja i provjeriti postoje li elementi kaznenog djela ili prekršaja.

O slučaju su iz Policijske uprave zagrebačke odgovorili:

MATE LUKIĆ Zadarski političar na prosvjedu u Zagrebu: 'Hodaj, komunjaro! Pi*ka vam materina, gazi sve!'
Zadarski političar na prosvjedu u Zagrebu: 'Hodaj, komunjaro! Pi*ka vam materina, gazi sve!'

„Na temelju objavljene snimke, sukladno odredbama članka 11., stavka 1., Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, zbog postojanja osnove sumnje da je počinjeno kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti ili prekršaj, provest će se kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja činjeničnog stanja.”

Lukić je izazvao incident tijekom prosvjeda za Liku u Zagrebu gdje je tjerao ljude i psovao ih da su komunisti.

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