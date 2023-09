Policija: Policajac (27) koji je usmrtio djevojku oružje je dobio u kolovozu. Obuku je prošao...

U srijedu navečer je u osječkom Donjem gradu pronađeno tijelo 21-godišnje M.B. Policija je priopćila kako je u srijedu oko 22 sata došlo do smrtnog stradavanja ženske osobe hicem iz vatrenog oružja. Na mjestu događaja pronađen je i pištolj koji pripada M.S. (27), djelatnom policajcu koji i živi u stanu u kojemu se dogodio nesretni slučaj, a koji je u trenutku stradanja djevojke bio van službe, ali prisutan u stanu. On je i pozvao Hitnu pomoć i policiju. Djevojka je stradala nakon što je u nju, prilikom neopreznog rukovanja službenim pištoljem, ispalio hitac policajac M.S. (27).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Video: 24sata Video

Osječka policija održala je press konferenciju gdje je javnost izvijestila o istrazi.

- Policijski službenici su 20. rujna u 22:09 zaprimili početnu dojavu o smrtnom stradavanju mlade ženske osobe. Prema početnim saznanjima ta dojava nije ukazivala da se radi o kaznenom djelu. Daljnjim temeljitim postupanjem policijskih službenika, provođenjem očevida, obdukcije, kroz razgovore... došlo se do saznanja da je hrvatski državljanin, inače zaposlenik policije, počinio teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti na štetu 21-godišnje mlade djevojke s područja Osijeka. Temeljem naših prikupljenih saznanja u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom, nakon svih utvrđenih saznanja policija je događaj okarakterizirala kao teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti vezano za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnim radnjama i sredstvima. To ne obvezuje tužitelja, on može potvrditi ili odrediti drugu kvalifikaciju. Može se izreći kazna zatvora od jedne od osam godina. Prilikom podnošenja kaznene prijave predložili smo određivanje istražnog zatvora za optuženika.

- kazali su iz policije.

- Krim-istraživanje je bilo kompleksno. Svjesni smo toga da ovo čini veliku štetu ugledu policije u cjelini, ali trudit ćemo se da opravdamo povjerenje građana. Prikupljaju se dokazi, treba još neko vrijeme proći da se utvrde sve činjenice. Izražavam iskrenu sućut obitelji preminule - kažu iz policije i nastavljaju:

- Policajac je 9. kolovoza zadužio vatreno oružje za koje je prošao obuku za sigurno rukovanje. Uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku te čekamo daljnju proceduru. Nikakve okolnosti što je on mlad i što oružje nije dugo kod njega ne umanjuje njegovu odgovornost. Karakterizacija i sve ukazuju na to da se ne radi o namjeri, već o tragičnom slučaju - kažu iz policije.

POGLEDAJTE VIDEO: