Policija želi ukazati na važnost pravodobnog prepoznavanja i prijavljivanja nasilja u obitelji
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Policija potiče građane: 'Nasilje se događa u četiri zida, ali ne treba tamo ostati - prijavite ga'
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Na području Policijske uprave međimurske ovog vikenda zabilježena su dva prekršaja nasilja u obitelji, javlja međimurska policija. Počinitelji prekršaja su dovedeni na nadležni sud.
Rekli su kako se nasilje u obitelji događa u "četiri zida", ali i da tamo ne treba ostati.
- Njegove posljedice trpe žrtve, njihove obitelji ali i cijelo društvo, dodali su.
Ovakvim objavama policija želi pridonijeti boljoj informiranosti javnosti o učestalosti naislja u obitelji. Isto tako žele ukazati na važnost njegova pravodobnog prepoznavanja i prijavljivanja.
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