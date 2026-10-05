Policija potiče građane: 'Nasilje se događa u četiri zida, ali ne treba tamo ostati - prijavite ga'

Na području Policijske uprave međimurske ovog vikenda zabilježena su dva prekršaja nasilja u obitelji, javlja međimurska policija. Počinitelji prekršaja su dovedeni na nadležni sud.

Rekli su kako se nasilje u obitelji događa u "četiri zida", ali i da tamo ne treba ostati.

- Njegove posljedice trpe žrtve, njihove obitelji ali i cijelo društvo, dodali su.

Ovakvim objavama policija želi pridonijeti boljoj informiranosti javnosti o učestalosti naislja u obitelji. Isto tako žele ukazati na važnost njegova pravodobnog prepoznavanja i prijavljivanja.