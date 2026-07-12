Biciklist je ozlijeđen u prometnoj nesreći u nedjelju ujutro na zapadu Zagreba
MOLE POMOĆ
Policija poziva svjedoke sudara u Susedgradu: Sudarili se auto i bicikl, javite se ako ste vidjeli
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Danas, 12. srpnja, oko 9.10 sati na području Susedgrada, na Aleji grada Bolonje za 400 metara sjeverozapadnije od raskrižja s Alejom seljačke bune dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovali osobni automobil i bicikl marke Wheeler Cross crno-bijele boje, objavila je zagrebačka policija.
U prometnoj nesreći vozač bicikla je ozlijeđen. Kako bi se utvrdile točne okolnosti prometne nesreće policija je pozvala svjedoke da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192.
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