OPTUŽNI PRIJEDLOG

Policija prijavila Dabru i dvojicu zbog veličanja Ante Pavelića

Policija podnijela prijavu protiv trojice muškaraca zbog događaja u Komletincima, prijeti im novčana kazna ili zatvor do 30 dana

Policijska uprava vukovarsko-srijemska dovršila je kriminalističko istraživanje vezano uz događaj od 14. veljače 2026. u Komletincima te je protiv trojice muškaraca podnijela optužni prijedlog Općinskom sudu, Prekršajnom odjelu.

Kako su izvijestili iz policije, riječ je o 43-godišnjaku, 67-godišnjaku i 68-godišnjaku, koje terete za prekršaj iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Iako policija u službenom priopćenju nije objavila identitete, doznaje se da je među prijavljenima i Josip Dabro, saborski zastupnik Domovinski pokret, kao i još dvojica muškaraca koji su, prema navodima, pjesmom veličali Ante Pavelić.

Sporni članak zakona propisuje da će se osoba koja na javnom mjestu izvođenjem ili reproduciranjem pjesama, tekstova i skladbi, kao i nošenjem ili isticanjem simbola, natpisa ili drugih obilježja, narušava javni red i mir, kazniti novčanom kaznom od 700 do 4000 eura ili kaznom zatvora do 30 dana. O svemu će sada odlučivati nadležni sud.

