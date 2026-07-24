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Policija prijavila direktora iz Slavonije: Utajio više od 45.000 eura poreza

Piše HINA,
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Policija prijavila direktora iz Slavonije: Utajio više od 45.000 eura poreza
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Zbog sumnje da je utajio više od 45 tisuća eura poreza i tako oštetio državni proračun osječko-baranjska policija kazneno će prijaviti 56-godišnjaka s područje te županije, izvijestila je policija u petak

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da osumnjičeni, kao odgovorna osoba u tvrtki, nije podnio financijsko izvješće za 2020. godinu, čime je državni proračun oštetio za ukupno 45.407 eura. 

Nakon kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u kazneno djelo utaje poreza ili carine, napominju u policiji.

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