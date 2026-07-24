Policija prijavila direktora iz Slavonije: Utajio više od 45.000 eura poreza

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da osumnjičeni, kao odgovorna osoba u tvrtki, nije podnio financijsko izvješće za 2020. godinu, čime je državni proračun oštetio za ukupno 45.407 eura.

Nakon kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u kazneno djelo utaje poreza ili carine, napominju u policiji.