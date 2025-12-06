Policija prije derbija Dinama i Hajduka privela 26 osoba: 'Imali su zabranjene predmete'

Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je kako je uoči današnjeg derbija Dinama i Hajduka u Zagrebu privedeno 26 osoba... "Policija je prije početka privela ukupno 26 osoba zbog posjedovanja zabranjenih predmeta. Policijski službenici nastavljaju provoditi mjere sigurnosti", objavili su iz MUP-a...

Podsjećamo, u Dubravi je u subotu ujutro na terenu bila interventna policija. Pretresli su skupinu mladića, neke od njih stavili su u 'maricu'...

- Policijski službenici PU zagrebačke provode pojačane mjere sigurnosti uoči današnje utakmice. Na području Dubrave postupano je prema više osoba, a dio je priveden zbog posjedovanja zabranjenih predmeta - poručili su ranije u subotu iz policije...