NOVA UHIĆENJA

Policija privela još dvije žene i dva muškarca za drsku pljačku Louvrea: Svi su iz okolice Pariza

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Abdul Saboor

Policija je privela još četiri osobe zbog spektakularne provale u Louvre, gdje su maskirani lopovi u osam minuta ukrali nakit Napoleonove kolekcije vrijedan 88 milijuna eura.

Još su četiri osobe uhićene u sklopu istrage o provali u Louvre u mjesecu listopadu - dvojica muškarca u dobi od 38 i 39 godina i dvije žene u dobi od 31 i 40 godina, objavio je u utorak pariški tužitelj.

Svi su iz pariške regije, objavilo je tužiteljstvo, odbivši navesti detalje optužbi protiv njih prije nego što im istekne policijski pritvor. "Četiri su osobe već formalno optužene u sklopu sudske istrage otvorene 29. listopada 2025.", jednostavno je rekla Laure Beccuau. Među njima su trojica muškaraca u dobi od 35, 37 i 39 godina. Oni su osumnjičeni da su činili dio četveročlane ekipe koja je 19. listopada provalila u pariški muzej. Četvrta osoba, 38-godišnja žena, osumnjičena je za suučesništvo. 

Uz pomoć kamiona s dizalicom i nakon što su razbili prozor na prvome katu, maskirani lopovi naoružani kutnim brusilicama ukrali su nakit za samo osam minuta. Usred bijela dana iz čuvenog Louvrea odnijeli su osam komada nakita iz Napoleonove i caričine kolekcije iz 19. stoljeća, među kojima su ogrlica, broš i tijara.

Spektakularna pljačka izazvala je pomutnju u svijetu. Vrijednost ukradenih predmeta procjenjuje se na 88 milijuna eura, ali se u ovome trenutku ne mogu prodati. Do danas nisu pronađeni.

Istragu provode Jedinica za organizirani kriminal (BRB) pariške pravosudne policije i Središnji ured za borbu protiv trgovine kulturnim dobrima (OCBC), pod vodstvom pariških istražnih sudaca.

Paralelno sa sudskom istragom pojavila se i politička kontroverza u pogledu sigurnosti zgrade Louvrea. Revizorski sud, tijelo odgovorno za zaštitu javnih sredstava, zaključio je da je najposjećeniji muzej na svijetu "dao prioritet vidljivim i atraktivnim operacijama" na štetu sigurnosti.

Suočen sa zastarjelom opremom muzej se početkom godine spominjao u govoru predsjednika Emmanuela Macrona koji je najavio "kolosalan" projekt njegove modernizacije, uz nov pristup, posebnu prostoriju za Mona Lisu i skuplje ulaznice za posjetitelje koji nisu iz Europe.

