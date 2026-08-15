Policija pronašla Matisseova djela ukradena iz knjižnice

Brazilska policija pronašla je osam djela francuskog umjetnika Henrija Matissea koja su prije nekoliko mjeseci ukradena iz knjižnice u Sao Paulu, priopćila je u petak gradska uprava.

Djela, ilustracije iz Matisseove umjetničke knjige "Jazz" iz 1947. godine, ukradena su u prosincu tijekom izložbe u knjižnici. Jedan muškarac je uhićen, priopćila je gradska uprava.

Djela su pronađena nakon višemjesečne istrage u kući u Sao Bernardo do Campu, u metropolitanskom području Sao Paula. Procijenjena je ukupna vrijednost od 200. 000 dolara.

Osam djela ukradeno je iz vitrine. Trojica drugih osumnjičenika prethodno su privedena u vezi s krađom.

Posljednji dan izložbe, dvojica lopova svladala su zaštitara i stariji par koji je posjetio knjižnicu prije nego što su pobjegli kroz glavni ulaz s osam Matisseovih djela i pet djela brazilskog umjetnika Candida Portinarija.

Snimka sigurnosne kamere pokazala je muškarce kako nose umjetnička djela ulicama do parkiranog automobila.

Gradska uprava Sao Paula rekla je da je pronalazak osam djela "od goleme važnosti" za kulturu i baštinu grada. Izjavila je da je knjižnica pojačala svoje sigurnosne protokole nakon krađe.

Pet Portinarijevih djela još nije pronađeno.