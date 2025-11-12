Policija pronašla muškarca koji je nasrnuo na ekipu N1 televizije

U srijedu oko 13.55 sati na Trgu bana Josipa Jelačića došlo je do napada na novinarsku ekipu N1 televizije.

Tada još nepoznati muškarac prvo je verbalno vrijeđao novinara i snimatelja koji su obavljali svoj posao, a zatim ih je fizički napao.

Zagrebačka policija je žurnom reakcijom privela muškarca za kojeg se sumnja da ima veze s napadom na televizijsku ekipu. Muškarac je pod nadzorom policije.

Prema navodima N1 televizije, napadač je nakon uvreda nasrnuo na snimatelja i odgurnuo ga, pri čemu je snimatelj zadobio vidljivu ozljedu oka.

- Napadi i nasilje su nedopustivi. Učinit ćemo sve da zaštitimo naše novinare i snimatelje. Smatramo važnim o svakom nasilju obavijestiti javnost i upozoriti na potrebu sigurnosti novinara, ali i svih građana - poručio je direktor programa N1 televizije Tihomir Ladišić.