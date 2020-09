Policija pucala u zrak, bjegunci nisu posustali: 'Stani, policija!'

Bijeg je započeo u Osječkoj ulici, a tu je naposljetku i završio. Vozač Golfa i suputnik istrčali su iz auta i pobjegli u žbunje. Policajci su krenuli za njima i zapucali u zrak te im naposljetku stali na kraj

<p>Najmanje tri metka ispalili su zagrebački policajci <a href="https://www.24sata.hr/news/ponocna-jurnjava-u-dubravi-policija-je-vikala-da-svi-udemo-u-kuce-uplasila-sam-se-714420" target="_blank"><strong>u četvrtak oko 22 sata u potjeri za nepoznatim muškarcima</strong></a>. Kako su nam rekli iz PU zagrebačke, pucali su kako bi obavijestili kolege gdje se nalaze kako bi pokušali presjeći put bjeguncima.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Policajci su prvo oko 22 sata naišli na to vozilo u Osječkoj ulici. Golf na prednjoj strani nije imao registarske oznake te su policajci posumnjali da putnici automobila nešto kriju te su se polukružno okrenuli i krenuli pratiti ga, javlja <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/crna-kronika/jurnjava-pucnjava-sudar-bijeg-u-zbunje-evo-sto-se-sinoc-tocno-dogodilo-na-istoku-zagreba-15017195" target="_blank">Jutarnji</a>. Provjerom registarskih oznaka na stražnjem dijelu automobila otkrili su kako pred sobom imaju ukradeno vozilo.</p><p>Stigli su do križanja s Branimirovom te su vozaču dali signal da se zaustavi, a on je pritisnuo gas i ubrzao. Policija je potom pozvala pojačanje iz dvaju policijskih postaja, spremila se i interventna, a jurnjava se nastavila do križanja Fočanske ulice i Kanalskog puta gdje su se bjegunci sudarili s Mercedesom koji je dolazio iz suprotnog smjera.</p><p>Ipak, ni to nije zaustavilo vozača u Golfu koji je nastavio bježati sve do ulice u kojoj je potjera i krenula, a dolaskom do sredine Osječke, vozač Golfa i suputnik istrčali su iz auta i pobjegli u žbunje. Policajci su krenuli za njima i zapucali u zrak. </p><p>Čitatelji su imali samo riječi hvale za policajce:</p><p>- Bili su u izuzetnoj fizičkoj spremi, a nakon što je sve završilo smirivali su susjede i govorili im da je sve u redu te da nema straha.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Filmska potjera u Dubravi</strong></p><p>Tko su bjegunci i što je sve otkriveno još nije poznato, a jedan policijski službenik lakše je ozlijeđen u cijeloj potjeri, javlja <a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/crna-kronika/jurnjava-pucnjava-sudar-bijeg-u-zbunje-evo-sto-se-sinoc-tocno-dogodilo-na-istoku-zagreba-15017195" target="_blank">Jutarnji</a>. </p><p> </p>