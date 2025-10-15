Obavijesti

News

Komentari 5
VELIKA AKCIJA

Policija razbila bandu koja je provaljivala u zaštitarske kombije. Love još jednoga!

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Policija razbila bandu koja je provaljivala u zaštitarske kombije. Love još jednoga!
ILUSTRACIJA | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Ukupna materijalna šteta nastala ovim kaznenim djelima veća je od 300.000 eura. Obojica su završila u policijskom pritvoru

Policajci iz Vojnića, u suradnji s kolegama iz Zagreba uhitili su Bosanca (42) i Talijana (44) zbog teške krađe iz zaštitarskih kombija u Karlovcu i Zagrebu. Imaju još najmanje jednog suradnika, za kojim još tragaju, objavili su iz PU karlovačke.

-  Provedenim kriminalističkim istraživanjem dvojicu muškaraca s još jednom nepoznatom muškom osobom sumnjiči se da su 6. rujna u jutarnjim satima na Trešnjevci u Zagrebu, s ciljem oduzimanja i protupravnog prisvajanja tuđe pokretne stvari, provalili u specijalno kombi vozilo za prijevoz novca zagrebačkih registarskih oznaka i otuđili novac - pišu iz policije.

Na drugu krađu odlučili su se 22. rujna u karlovačkoj četvrti Dubovac. Ondje su nasilno otvorili vozačeva vrata i uzeli vreće s novcem.

- Ukupna materijalna šteta nastala ovim kaznenim djelima veća je od 300.000 eura. Protiv osumnjičenih je Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu proslijeđeno Posebno izvješće kao dopuna kaznene prijave te su predani pritvorskom nadzorniku PU karlovačke dok se za nepoznatom muškom osoba još traga - pišu iz policije.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Detalji užasa u školi u Zagorju: Slučajno ga ubo nožem u rebra, profesorice mu spašavale život
U KBC-U ZAGREB JE

Detalji užasa u školi u Zagorju: Slučajno ga ubo nožem u rebra, profesorice mu spašavale život

Danas smo imali Dane kruha, po odlasku učenika kući ispred školske dvorane se dogodio nemili događaj. Učenik je zadobio ozljedu, pružena mu je prva pomoć, pozvana je hitna i prevezeno je u bolnicu, rekla nam je ravnateljica
Učeniku iz Zagorja liječnici se bore za život. Otac učenika koji ga je ranio: 'Bilo je slučajno'
DRAMA U BEDEKOVČINI

Učeniku iz Zagorja liječnici se bore za život. Otac učenika koji ga je ranio: 'Bilo je slučajno'

Mi roditelji dobili smo informaciju da su se naguravali i da mu je nož izletio iz vrećice - rekao je otac učenika koji je ranio kolegu
VIDEO Pa ovo je moglo nekoga ubiti! Na obilaznici s kamiona palo deblo! Stvorile se kolone
STRAŠNO

VIDEO Pa ovo je moglo nekoga ubiti! Na obilaznici s kamiona palo deblo! Stvorile se kolone

Predmet na autocesti A3 između čvora Kosnica i čvora Zagreb istok na kolniku u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h, navode s HAK-a.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025