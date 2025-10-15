Policija razbila bandu koja je provaljivala u zaštitarske kombije. Love još jednoga!

Policajci iz Vojnića, u suradnji s kolegama iz Zagreba uhitili su Bosanca (42) i Talijana (44) zbog teške krađe iz zaštitarskih kombija u Karlovcu i Zagrebu. Imaju još najmanje jednog suradnika, za kojim još tragaju, objavili su iz PU karlovačke.

- Provedenim kriminalističkim istraživanjem dvojicu muškaraca s još jednom nepoznatom muškom osobom sumnjiči se da su 6. rujna u jutarnjim satima na Trešnjevci u Zagrebu, s ciljem oduzimanja i protupravnog prisvajanja tuđe pokretne stvari, provalili u specijalno kombi vozilo za prijevoz novca zagrebačkih registarskih oznaka i otuđili novac - pišu iz policije.

Na drugu krađu odlučili su se 22. rujna u karlovačkoj četvrti Dubovac. Ondje su nasilno otvorili vozačeva vrata i uzeli vreće s novcem.

- Ukupna materijalna šteta nastala ovim kaznenim djelima veća je od 300.000 eura. Protiv osumnjičenih je Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu proslijeđeno Posebno izvješće kao dopuna kaznene prijave te su predani pritvorskom nadzorniku PU karlovačke dok se za nepoznatom muškom osoba još traga - pišu iz policije.

