U KBC-U ZAGREB JE

Detalji užasa u školi u Zagorju: Slučajno ga ubo nožem u rebra, profesorice mu spašavale život

Piše Luka Safundžić, Ivan Štengl, Martina Pauček Šljivak,
Detalji užasa u školi u Zagorju: Slučajno ga ubo nožem u rebra, profesorice mu spašavale život
Foto: Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija/Facebook

Danas smo imali Dane kruha, po odlasku učenika kući ispred školske dvorane se dogodio nemili događaj. Učenik je zadobio ozljedu, pružena mu je prva pomoć, pozvana je hitna i prevezeno je u bolnicu, rekla nam je ravnateljica

Jedan učenik završio je u KBC-u Zagreb nakon što je ozlijeđen u školi. Kako neslužbeno doznajemo, svemu je prethodilo naguravanje dva dječaka, a jedan je slučajno gurnuo vrećicu te je nožem u rebra ranio drugog učenika.

Nakon ranjavanja uslijedila je borba za život, priskočile su profesorice koje su licencirane medicinske sestre i držale su učenika na životu.

Kako doznajemo, dijete je bilo pri svijesti, a sad je na operaciji i trenutno je van životne opasnosti.

Foto: Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija/Facebook

Dok je Hitna stigla, dječaka su oživljavali i održavali na životu, spojili su ga na infuziju i jedva stabilizirali sve dok nije došao helikopter.

DRAMA U BEDEKOVČINI Učeniku iz Zagorja liječnici se bore za život. Otac učenika koji ga je ranio: 'Bilo je slučajno'
Učeniku iz Zagorja liječnici se bore za život. Otac učenika koji ga je ranio: 'Bilo je slučajno'

Zagorje.com razgovaralo je s ocem učenika koji je ranio drugog.

- Mi roditelji dobili smo informaciju da su se naguravali i da mu je nož izletio iz vrećice - rekao je otac za Zagorje.com, dodavši kako su ozlijeđeni učenik i njegov sin prijatelji te da on to nikad ne bi namjerno napravio.

- Danas smo imali Dane kruha, po odlasku učenika kući ispred školske dvorane se dogodio nemili događaj. Učenik je zadobio ozljedu, pružena mu je prva pomoć, pozvana je hitna i prevezeno je u bolnicu. O svemu su obaviješteni roditelji, nastava se odvija po rasporedu, učenici su u školi sigurni i nema nikakvih problema. Očekujemo daljnje informacije iz bolnice, u stalnom smo kontaktu s roditeljima i nadamo se da će s našim učenikom sve biti u redu - ravnateljica srednje škole Bedekovčina Vera Hrvoj

KBC: 'Nismo u mogućnosti iznositi podatke o pacijentima'

O cijelom slučaju poslali smo upit i KBC-u Zagreb.

- KBC Zagreb kao zdravstvena ustanova u obvezi je poštivati odredbe Zakona o zaštiti prava pacijenata, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, GDPR-a, Zakona o liječništvu i odredbe drugih pozitivnih propisa kao i internih akata ustanove, te stoga nismo u mogućnosti iznositi bilo kakve podatke o pacijentima i njihovom zdravlju - odgovorili su nam.

