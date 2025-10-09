Policija spriječila krijumčarenje stranih državljana kod Buzeta

Buzetska policija spriječila je još jedan pokušaj krijumčarenja stranaca te je u utorak uhitila 45-godišnju slovačku državljanku koja je iz koristoljublja prevozila migrante do dogovorenog odredišta, izvijestila je u četvrtak istarska policija.

Policajci koji rade na suzbijanju krijumčarenja i sprječavanja nezakonitih migracija u utorak poslijepodne na području Lanišća na Buzeštini zaustavili su automobil slovenskih nacionalnih oznaka kojim je upravljala 45-godišnja slovačka državljanka koja je iz koristoljublja prevozila strane državljane.

Utvrđeno je da se u vozilu nalaze strani državljani koji su već ranije izrazili namjeru za podnošenje zahtjeva za međunarodnom zaštitom, a 45-godišnjakinja ih je namjeravala za novčanu naknadu nezakonito prevesti u drugu državu članicu Europske unije.

Tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da je osumnjičena 45-godišnjakinja i tijekom rujna počinila još dva kaznena djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici šengenskog sporazuma.

U policiji kažu da će protiv slovačke državljanke podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, dok se prema stranim državljanima postupa sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.