Obavijesti

News

Komentari 0
POLICIJA OBJAVILA DETALJE

Kaos u gradskoj upravi Trilja: Pijani muškarac gurnuo monitor službenici na glavu, uhićen je

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Kaos u gradskoj upravi Trilja: Pijani muškarac gurnuo monitor službenici na glavu, uhićen je
ILUSTRACIJA | Foto: David Jerkovic/ PIXSELL

Policija je muškarca ubrzo pronašla u blizini mjesta događaja te su ga uhitili. On je odbio alkotestiranje, a s obzirom na njegovo ponašanje i stanje, priveden je u službene prostorije policije

Nasilni i pijani muškarac (52) u srijedu je  izazvao incident u prostorijama gradske uprave na području Trilja. On je kako je priopćila policija, oko 11:20 sati, u vidno alkoholiziranom stanju ušao u ured jedne službene osobe, gdje je nogom udario u pult, a zatim gurnuo računalni monitor. Monitor je pao i udario službenicu u glavu. Srećom, ozlijeđena žena nije zadobila tjelesne ozljede.

OKOMILA SE NA AUTE Išla od auta do auta i bušila gume u Makarskoj. Uhitili su je
Išla od auta do auta i bušila gume u Makarskoj. Uhitili su je

Policija je muškarca ubrzo pronašla u blizini mjesta događaja te su ga uhitili. On je odbio alkotestiranje, a s obzirom na njegovo ponašanje i stanje, priveden je u službene prostorije policije.

DVIJE TRAGEDIJE U PET DANA Detalji tragedije na Krku: Stradao na istom mjestu kao i prijateljica. Zabio se u autobus
Detalji tragedije na Krku: Stradao na istom mjestu kao i prijateljica. Zabio se u autobus

Nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje, a tijekom današnjeg dana, 9. listopada, bit će predan pritvorskom nadzorniku.

Tereti se za kazneno djelo Nasilničkog ponašanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bračni par iz Zagorja ubio je tihi ubojica: 'Radili su na placu i bili su dobri. Svi smo šokirani...'
TUGA U ZAGREBU

Bračni par iz Zagorja ubio je tihi ubojica: 'Radili su na placu i bili su dobri. Svi smo šokirani...'

Bračni par u Prečkom otrovao se ugljičnim monoksidom. Pronašao ih je član obitelji: 'Tamo su živjeli zbog posla na tržnici'
Ovako 'deru' umirovljenike u domovima za starije: Evo koliko plaćaju klimu, hladnjak, usluge
CJENIK TROŠKOVA U DOMOVIMA

Ovako 'deru' umirovljenike u domovima za starije: Evo koliko plaćaju klimu, hladnjak, usluge

Trošak stanovanja u domu ne uključuje popratne usluge. Dodatno se naplaćuje struja za hladnjak, klimu, ventilator, podjela lijekova... Umirovljenicima se struja za klimu naplaćuje i pet puta više nego "vani"
Strašni detalji o dječaku koji se ugušio pizzom u Centru: Bio je sam u sobi bez struje i kreveta
STRAHOTA U RIJECI

Strašni detalji o dječaku koji se ugušio pizzom u Centru: Bio je sam u sobi bez struje i kreveta

U sobi nije bilo struje pa je bio polumrak, iako dječak nije volio mrak. Bio je zaključan većinu vremena. Spavao je na podu. Odgajatelji su ga nazivali napornim i zahtjevnim. Otišli su ranije s posla bez opravdanja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025