Kaos u gradskoj upravi Trilja: Pijani muškarac gurnuo monitor službenici na glavu, uhićen je

Nasilni i pijani muškarac (52) u srijedu je izazvao incident u prostorijama gradske uprave na području Trilja. On je kako je priopćila policija, oko 11:20 sati, u vidno alkoholiziranom stanju ušao u ured jedne službene osobe, gdje je nogom udario u pult, a zatim gurnuo računalni monitor. Monitor je pao i udario službenicu u glavu. Srećom, ozlijeđena žena nije zadobila tjelesne ozljede.

Policija je muškarca ubrzo pronašla u blizini mjesta događaja te su ga uhitili. On je odbio alkotestiranje, a s obzirom na njegovo ponašanje i stanje, priveden je u službene prostorije policije.

Nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje, a tijekom današnjeg dana, 9. listopada, bit će predan pritvorskom nadzorniku.

Tereti se za kazneno djelo Nasilničkog ponašanja.