Policija: Subotnji derbi Hajduk-Dinamo utakmica visokog rizika

Derbi Hajduka i Dinama u subotu na splitskom stadionu Poljud s početkom u 17 sati, policija je proglasila utakmicom visokog rizika, pozvala je navijače da poštuju smjernice i upozorenja policije u prometu te na stadionu, najavivši kako će biti snimani svi prilazni pravci Splitu.

"Gužve i zastoje očekujemo nekoliko sati prije utakmice, ali i tijekom razilaska posjetitelja nakon utakmice. Savjetujemo svim posjetiteljima da na vrijeme krenu prema stadionu te da ako su u mogućnosti, koriste javni prijevoz," priopćeno je u petak iz splitsko-dalmatinske Policijske uprave.

Policija će obavljat će prihvat organiziranih i neorganiziranih skupina navijača Dinama na izlazu s autoceste A1- na naplatnoj postaji Dugopolje te će svi, nakon obavljenog pregleda, biti prepraćeni izravno do stadiona Poljud.

"Preporučujemo svim gostujućim navijačima da na naplatnu postaju Dugopolje dođu najkasnije u 14 sati, što je ujedno i posljednje vrijeme dolaska u kojemu se posjetiteljima može jamčiti pravovremeni dolazak na stadion," poručili su iz policije.

Navijače Hajduka koji u Split na derbi dolaze iz drugih gradova, policija je pozvala da ne koriste izlaz A1 na Dugopolju niti brzu cestu Klis-Solin, gdje se očekuju gužve i zastoji, već da koriste naplatne postaje Prgomet, Vučevica i Bisko.

U subotu na dan utakmice, od 11 sati do završetka osiguranja, bit će uspostavljena blokada prometa u Ulici VIII. mediteranskih igara - kod ulaza na parkiralište bazena Poljud, kod ugostiteljskog objekta „Mandrach“ te na raskrižju Ulice VIII. mediteranskih igara i Ulice Sedam Kaštela (osim za vozila policije, odnosno vozila s propusnicom).

Od 13 sati će se uspostaviti blokada prometa u Ulici Zrinsko-frankopanskoj - od raskrižja s Ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru te u Ulici Put Supavla-od raskrižja s Ulicom Put Brodarice (osim vozila HV, stanara i javnog gradskog prijevoza i vozila s propusnicom).

U petak i subotu policija će prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice snimati na stadionu Poljudu i prilaznim pravcima Gradu Splitu.

Također policija će četiri sata prije utakmice i dva sata nakon utakmice privremeno po potrebi ograničiti kretanje i zadržavanje ulicama Put Supavla, VIII. Mediteranskih igara i Put Lore, najavljeno je.