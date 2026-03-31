Policija traga za napadačima na hrvatskog konzula u Banjoj Luci, Europska unija osudila napad

Prema priopćenju Policijske uprave Banja Luka, napad je prijavljen 29. ožujka oko 04.15 sati, kada je više nepoznatih muškaraca fizički nasrnulo na državljane Republike Hrvatske kojima su navedeni inicijali P. L. i D. L. Pritom su im nanijeli tjelesne ozljede, precizira se. "Policija poduzima potrebne mjere i radnje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i identificirala počinitelje", stoji u priopćenju.

Pritom se u priopćenju ne navodi da je napadnut hrvatski diplomat, konzul prvoga reda.

Iz policije su dodali da su napadnute osobe izjavile kako ne žele kazneni progon osoba koje su ih napale.

Napad je osudilo i Izaslanstvo Europske unije u Bosni i Hercegovini.

"Osuđujemo fizički napad na hrvatskog konzula u centru Banje Luke u nedjelju, koji je bio praćen upotrebom uvreda na nacionalnoj osnovi", stoji u objavi na X-u.

Iz EU su pozvali vlasti da temeljito istraže incident i privedu odgovorne pravdi.

U izjavi za Radio televiziju HercegBosne, generalni konzul Republike Hrvatske u Banja Luci Zoran Piličić rekao je da je desetak mladića napalo hrvatskog diplomata i njegova brata u središtu Banja Luke, pričemu su im nanijeli tjelesne ozljede, te su ih nazivali ustašama.