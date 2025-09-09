Zaštitari su ostavili blindirani kombi za prijevoz novca u Ulici Hrvoja Macanovića na zagrebačkoj Trešnjevci. Njihovu odsutnost iskoristili su lopovi i provalili u njega
Policija traži lopove: Ušetali su u blindirano vozilo u Zagrebu i ukrali novac! Već četvrti slučaj
Nakon dvije provale u blindirano vozilo u Istri te krađe iz zaštitarskog vozila na Viru, lopovi su tijekom vikenda provalili u blindirano vozilo u Zagrebu. Događaj je prošao "ispod radara" javnosti jer u kratkoj vijesti objavljenoj na stranicama zagrebačke policije nije bilo navedeno da je riječ o specijalnom vozilu za prijevoz novca. Ipak, neslužbeno smo doznali da je riječ o blindiranom vozilu tvrtke u državnom vlasništvu.
