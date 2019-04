Policija traži napadače: Usred Splita nasrnuli na dva Nijemca

Skupina mladića napala je dvojicu njemačkih državljana u Tolstojevoj ulici u Splitu u utorak poslijepodne. Navodno je riječ o skupini od 10-ak napadača koji su počeli cipelariti Nijemce iz čistog mira, njihov cilj nije bila ni pljačka već je, kako doznajemo, riječ o napadu slučajnim odabirom.

Prema nekim objavljenim informacijama navodno je riječ o Nijemcima homoseksualne orijentacije te je upravo to bio okidač za napad, no neslužbeno doznajemo da to nije točno. Netko od prolaznika vidio je napad te je pozvao policiju i Hitnu. Napadači su se razbježali. Njemački državljani zadobili su lakše ozljede poput oguljotina kože, ali mladići su odbili liječenje. Policija traga za počiniteljima.