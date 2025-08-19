Policija traži pomoć: Biciklist u Splitu teško ozlijedio pješakinju

Policija traži nepoznatog biciklista koji je u utorak oko 09:15, u Splitu u pješačkoj zoni Plinarske ulice naletio na pješakinju, moli splitsko-dalmatinska policija. Pješakinja je zadobila težu tjelesnu ozljedu.

- Za potrebe kriminalističkog istraživanja, i utvrđivanja svih činjenica i okolnosti koje su prethodile nastanku prometne nesreće, pozivamo sve osobe koje imaju korisnih saznanja o nastanku navedene prometne nesreće te o NN vozaču bicikla da se jave u Postaju prometne policije Split na brojeve telefona 021 504-010, 021 504-036, ili osobno - napisali su iz policije.

