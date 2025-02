Poznati nalazi obdukcije Jakova Jelkića: Nema tragova nasilja, policija objavila detalje slučaja

U španjolskom gradu Alicanteu obavljena je u utorak autopsija tijela 24-godišnjeg Jakova Jelkića na kojem nisu uočeni tragovi nasilja pa policija pretpostavlja da je poginuo zbog noćnog pada u hladno more pod utjecajem alkohola.

- Pretpostavljamo da je riječ o nesretnom slučaju - rekao je u utorak navečer glasnogovornik policije iz Alicantea u telefonskom razgovoru za Hinu. Policija je ranije tijekom dana održala konferenciju za medije u tom primorskom gradu na jugoistoku Španjolske.

Jelkić, hrvatski nogometaš švicarskog trećeligaša FC Granges-Paccota, prošli tjedan je sa suigračima boravio u Alicanteu gdje su prethodno odigrali utakmicu.

Igrači su u noći s petka na subotu bili u noćnom klubu od kuda su krenuli prema hotelu. Jelkić se vratio u klub po jaknu, a nadzorne kamere su zabilježile da je oko 2.30 sati izašao sam.

Suigrači ga ujutro nisu pronašli u hotelskoj sobi pa su prijavili njegov nestanak. Jelkićeva sestra Janja je iz Švicarske pokrenula veliku potragu preko društvenih mreža, medija i institucija.

- Podigli smo dronove i tragali za njime. Svaki policajac u Alicanteu je znao za nestanak - rekao je glasnogovornik iz grada s oko 359.000 stanovnika. "Radilo se o sportašu, osobi za koju takav nestanak nije normalan, pa smo tragali".

Policija je pregledala snimke kamera te je pretražila šire područje u kojem je zadnji put primijećen. Tijelo je otkrila u ponedjeljak u 17.30 sati u moru kod pristaništa gdje su kameni molovi. Pronađeno je na kilometar udaljenosti od noćnog kluba. Ta se udaljenost propješači za desetak minuta, rekao je glasnogovornik.

Tijekom obdukcije je u plućima pronađena morska voda pa su istražitelji zaključili da je preminuo utopivši se.

- Na tijelu nisu otkriveni znakovi nasilja, a s obzirom na njegovo hodanje zabilježeno na kamerama, zaključili smo da je upao u more. More je hladno u ovo doba godine, a on je bio sam - rekao je glasnogovornik.

- Istragu ćemo nastaviti jer je obdukcija tijela samo jedan njen dio. Bit će analizirana sva saznanja, ali iz svega dosad poznatog čini se da je riječ o nesretnom slučaju - dodao je.

Jakovljeva sestra Janja je u ponedjeljak, nakon što je pronađeno tijelo njenog brata, napisala na WhatsApp statusu: "Oko moje lijepo, ljubavi moja, srećo, dragi braco. Volim te zauvijek!".

- Sve sam probala, ali nisam uspjela - dodala je. Uz objavu je stavila srca i svijeće.

Policija je u petak, dan prije nego je nestao Jakov, otkrila u moru tijelo 39-godišnje žene koja je zbog paralize bila u kolicima. Njeno tijelo pronašla je 500 metara od mjesta gdje je pronađen mladi Hrvat.

- Ta dva slučaja nisu povezana. U slučaju te žene bila je riječ o suicidu - rekao je glasnogovornik policije.

Alicante ljeti posjećuju tisuće turista zbog sunca i mora. Policija kaže da je prethodnih godina bilo slučajeva utapanja starijih ljudi i djece u moru ispred pješčane plaže.

- No ovo što se dogodilo protekli vikend, ova dva gubitka života, neuobičajen je slučaj - zaključio je glasnogovornik.