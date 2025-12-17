Obavijesti

Komentari
Policija u Rijeci zaplijenila 6,5 kg marihuane, uhićen muškarac

Piše HINA,
Foto: PU primorsko - goranska

U stanu osumnjičenog pronađeni i kokain, hašiš, amfetamini te MDMA, prilikom uhićenja ozlijeđen policajac

Pretragom doma osumnjičenog za zlouporabu droge na riječkom području policija je pronašla preko 6,5 kilograma marihuane, ali i kokain, hašiš i amfetamine, a prilikom uhićenja 32-godišnjak je pružao otpor, izvijestila je u srijedu primorsko-goranska policija.

U policiji kažu da su službenici kriminaliteta droga s pripadnicima specijalne i interventne policije pretragu stana obavili u utorak u okviru pojačanog postupanja policije u Mjesecu borbe protiv ovisnosti i temeljem naloga suca istrage Županijskog suda u Rijeci. 

Pretragom su pronašli više od šest i pol kilograma indijske konoplje, oko 830 grama amfetamina, oko 660 grama hašiša, kao i 614 grama kokaina, 183 grama droge MDMA, 70 grama gljiva psilocibin te više od 2780 grama nepoznate materije.

Uz to je pronađena digitalna vaga s tragovima droge i drugi predmeti koji se dovode u vezu s počinjenjem kaznenog djela, navodi policija.

Dodaju da je prilikom uhićenja 32-godišnja pružao aktivan otpor policajcima i pri tome jednoga od njih lakše ozlijedio.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je 32-godišnjak drogu skrivao u namjeri daljnje preprodaje. Policija ga je predala pritvorskom nadzorniku i kazneno prijavila nadležnom državnom odvjetništvu.

