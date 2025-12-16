Uskok u akciji: Nakon banana, kokain u nektarinama. Našli 55 kila. Ulovili dilera, drugog traže

USKOK je pokrenuo istragu protiv dvojice muškaraca, 43-godišnjeg državljanina Srbije i 48-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine, koje sumnjiči za sudjelovanje u zločinačkom udruženju i krijumčarenje kokaina na području Hrvatske i više zemalja Europske unije.

Istraga je pokrenuta na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, uz međunarodnu suradnju s Francuskom i Njemačkom. Prema sumnjama istražitelja, kriminalna skupina djelovala je od svibnja 2024. do početka 2025. godine, a cilj im je bio preuzimanje, prijevoz i distribucija kokaina na ilegalnom narko-tržištu.

Glavnu ulogu imao je 43-godišnjak koji je, prema USKOK-u, organizirao cijelu operaciju – dogovarao preuzimanje droge po Europi, određivao rute, osiguravao kamione i vozače te plaćao troškove. Kako bi krijumčarenje prikazao legalnim, angažirao je 48-godišnjaka, vlasnika prijevozničkih tvrtki u Njemačkoj i Sloveniji, koji je osiguravao teretna vozila i vozače.

Droga se prevozila pod krinkom legalnog transporta voća. U najmanje jednom slučaju, u lipnju 2024. godine, organiziran je prijevoz kokaina iz Španjolske prema Hrvatskoj, skrivenog među nektarinama. Kamion je 17. lipnja zaustavljen na granici Francuske, gdje je u prikolici pronađeno oko 55 kilograma kokaina, procijenjene vrijednosti najmanje 2 milijuna eura. Vozač je odmah uhićen i procesuiran.

Unatoč zapljeni, osumnjičeni organizator je, prema policiji i USKOK-u, nastavio planirati nove transporte i tražio još opreznije postupanje kako bi izbjegao policiju.

Nakon dovršene istrage, 48-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, dok je protiv njega podnesena kaznena prijava USKOK-u. Za 43-godišnjakom se i dalje traga te je trenutno nedostupan hrvatskim vlastima.

USKOK će za obojicu okrivljenika predložiti određivanje istražnog zatvora.

