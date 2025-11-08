Obavijesti

News

Komentari 7
UTVRĐUJU SE OKOLNOSTI

Policija u Rijeci zaprimila dojavu o okupljanju sumnjive skupine u blizini Centra Zamet

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
Policija u Rijeci zaprimila dojavu o okupljanju sumnjive skupine u blizini Centra Zamet
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

U Centru se održava prvenstvo Balkana u karateu, a policija je na mjestu događaja zatekla više osoba, no javljaju kako do napada nije došlo i kako je sve završilo bez incidenta

U Rijeci je u subotu navečer spriječen mogući incident nakon što je policija zaprimila dojavu o okupljanju sumnjive skupine u blizini Centra Zamet gdje se održava prvenstvo Balkana u karateu. Prema neslužbenim informacijama, meta navodnog napada trebala su biti djeca iz Srbije, no brzom intervencijom policije sve je prošlo bez izgreda, prenosi Net.hr.

Iz PU primorsko-goranske potvrdili su kako su postupali po dojavi o okupljanju grupe ljudi oko sportske dvorane. Na mjestu događaja zatekli su više osoba, a među njima je bilo i maloljetnika. Kako javljaju iz policije, do napada nije došlo i cijela je situacija završila bez ikakvog incidenta. Naglasili su također kako nije bilo ni verbalnog ni fizičkog sukoba te kako nije zabilježena ni materijalna šteta.

- Prema dosadašnjim saznanjima, nije bilo verbalnog ni fizičkog napada na sudionike međunarodnog natjecanja u karateu na kojem sudjeluju natjecatelji iz 13 zemalja. Također, nisu evidentirana ni oštećenja imovine. Policija nastavlja s utvrđivanjem svih okolnosti ovog događaja, kao i postojanja eventualnih protupravnih ponašanja - priopćili su iz policije.

U Rijeci se danas održava natjecanje u karateu za kadete, juniore i mlađe seniore, a sudjeluje više od 1200 natjecatelja iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Cipra, Grčke, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Rumunjske, Srbije, Slovenije i Turske te 154 natjecatelja iz Hrvatske. Uz 1293 imena, koliko ih se rijetko kada skupi na jednome mjestu, akreditirano je i 250 trenera, od kojih su 54 iz Hrvatske.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
FOTO Gotov prosvjed na Rivi: Torcidaši su došli pred zgradu suda i urlali 'Za dom spremni'
OKUPILI SE U SPLITU

FOTO Gotov prosvjed na Rivi: Torcidaši su došli pred zgradu suda i urlali 'Za dom spremni'

Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita, dozvolio je Torcidi prosvjed na splitskoj Rivi u 11 sati. Oni žele pružiti podršku uhićenima zbog incidenta na Blatinama, gdje su maskirani huligani prekinuli večer srpskog folklora
Stručnjak za 24sata: Policija bi pogriješila da je ovdje išla na silu. Šteta bi bila daleko veća
INCIDENT U ZAGREBU

Stručnjak za 24sata: Policija bi pogriješila da je ovdje išla na silu. Šteta bi bila daleko veća

Prvo pravilo policijskog postupanja je ne odgovoriti primjenom određenih sredstava koje bi prouzročilo veću štetu od one koja je mogla uslijediti, kaže stručnjak za sigurnost Tonći Prodan
Pogledajte scene pred sudom i što je sve Torcida skandirala!
PROSVJED U SPLITU

Pogledajte scene pred sudom i što je sve Torcida skandirala!

SPLIT Torcida je prosvjedovala zbog uhićenja maskiranih muškaraca koji su upali na Dane srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine. Nakon Rive krenuli su prema sudu uz urlanje 'za dom spremni'. Policija je rekla da je sve prošlo bez incidenata, ali i da su sve snimili i da će sve biti obrađeno.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025