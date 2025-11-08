Policija u Rijeci zaprimila dojavu o okupljanju sumnjive skupine u blizini Centra Zamet

U Rijeci je u subotu navečer spriječen mogući incident nakon što je policija zaprimila dojavu o okupljanju sumnjive skupine u blizini Centra Zamet gdje se održava prvenstvo Balkana u karateu. Prema neslužbenim informacijama, meta navodnog napada trebala su biti djeca iz Srbije, no brzom intervencijom policije sve je prošlo bez izgreda, prenosi Net.hr.

Iz PU primorsko-goranske potvrdili su kako su postupali po dojavi o okupljanju grupe ljudi oko sportske dvorane. Na mjestu događaja zatekli su više osoba, a među njima je bilo i maloljetnika. Kako javljaju iz policije, do napada nije došlo i cijela je situacija završila bez ikakvog incidenta. Naglasili su također kako nije bilo ni verbalnog ni fizičkog sukoba te kako nije zabilježena ni materijalna šteta.

- Prema dosadašnjim saznanjima, nije bilo verbalnog ni fizičkog napada na sudionike međunarodnog natjecanja u karateu na kojem sudjeluju natjecatelji iz 13 zemalja. Također, nisu evidentirana ni oštećenja imovine. Policija nastavlja s utvrđivanjem svih okolnosti ovog događaja, kao i postojanja eventualnih protupravnih ponašanja - priopćili su iz policije.

U Rijeci se danas održava natjecanje u karateu za kadete, juniore i mlađe seniore, a sudjeluje više od 1200 natjecatelja iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Cipra, Grčke, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Rumunjske, Srbije, Slovenije i Turske te 154 natjecatelja iz Hrvatske. Uz 1293 imena, koliko ih se rijetko kada skupi na jednome mjestu, akreditirano je i 250 trenera, od kojih su 54 iz Hrvatske.