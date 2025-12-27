Policija u šumi kod Varaždina pronašla tijelo nestale žene (75)

Varaždinska policija pronašla je u subotu tijelo žene (75) čiji je nestanak prijavljen u petak. Tijelo je pronađeno u šumi, ktriilometra od autoceste A-4, kod čvora Varaždinske Toplice.

Na mjesto događaja izašla je mrtvozornica koja je utvrdila da na tijelu nema tragova nasilja te da je smrt nastupila uslijed smrzavanja. Tijelo nesretne žene je po dovršetku postupanja predano članovima obitelji.

Podsjetimo, žena (75) udaljila se od kuće u petak u jutarnjim satima, a posljednji je put viđena oko 11 sati kako izlazi iz šume u Lužanu Biškupečkom, nakon čega joj se gubi svaki trag.

Odmah po zaprimljenoj prijavi pokrenuta je opsežna akcija traganja u koju se uključilo 15 policijskih službenika PU varaždinske, 30 vatrogasaca, 20 pripadnika HGSS-a te dvadesetak mještana i članova obitelji.

U potragu su bili uključeni i pas tragač te dron.

